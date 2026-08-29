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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: ez a mohácsi vész fő üzenete

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A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szombaton, a mohácsi csata 500. évfordulóján.

Emlékhétvégét tartanak az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csata 500. évfordulóján. A hivatalos állami ceremónia 10 órakor Mohács főterén kezdődik a miniszterelnök beszédével. Magyar Péter előtte a Facebook-oldalán egy üzenetet is közzétett.

A mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapi programján 10 órától Mohács főterén mond beszédet a miniszterelnök.

Ezt követően ünnepi szentmise és a csontereklyék elhelyezése következik a Fogadalmi templomban, majd koszorúzást tartanak II. Lajos szobránál, aztán gyászmenet indul a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre.

A szombati hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egész napos családi programokat is tartanak Mohács környékén, a csatát is „újrajátsszák”.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: ez a mohácsi vész fő üzenete

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