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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszédet mond az alaptörvény tervezett módosítása ellen, a Fidesz és a KDNP közös szervezésében tartott demonstráción a Sándor-palota elõtt 2026. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze

Infostart / InfoRádió

A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshez – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak, a Fideszt pedig nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.

Párbeszédre van szükség Magyarország múltjáról és jövőjéről – ezzel hirdette meg a Polgári Demokraták nevű kezdeményezést augusztus 20-án Ferencz Orsolyával közösen Navracsics Tibor. „Meg kell indítanunk egy párbeszédet, amely felülírja ennek a két oldal szembenállását. Két oldal helyett egyenes út kell. Ezt az országot ugyanis nem csak meghódítani kell, de meg is tartani, otthonossá tenni, mindenki számára élhetővé tenni. Az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy a politikai bosszú, a másik kiátkozása, kirekesztése a közösségből sehova nem vezet, de biztosan nem a jövő felé vezető út. Ezért indítunk mi, polgári demokraták, egy olyan társadalmi kezdeményezést, amely mindenkit hív párthovatartozásra tekintet nélkül, hogy beszélgessünk Magyarország jövőjéről” – mondta a volt miniszter.

A Fidesznek nincs hivatalos, úgymond központi álláspontja a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről. Havasi Bertalan az InfoRádióban elmondta: nincs érintettsége a Fidesznek, mint pártnak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, a Fidesz egyetlen vezető testülete sem foglalkozott ezzel a kezdeményezéssel.

„Egyelőre nem merült fel ennek a szükségessége. Mindketten – Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya is – tagjai a Fidesznek, természetesen szabadon tervezhetnek bármilyen konzultációt vagy beszélgetést, ehhez nincsen szükség a Fidesz részéről semmiféle engedélyezésre vagy felhatalmazásra. A pártban mindenki szabadon politizál, a saját politikai munkáját is szabadon tervezheti meg” – közölte Havasi Bertalan.

A Fidesz önkényuralomnak tartja a Tisza Párt kormányzását és azzal egyfajta totális szembenállást hirdetett, vagyis nem akarnak párbeszédet a jelenlegi hatalommal. A két fideszes politikus viszont éppen a párbeszédet sürgeti, bár azt nem mondták, hogy konkrétan a Tiszával vagy a tiszásokkal, mindenesetre az ország megosztottságát szeretnék csökkenteni. Ezzel kapcsolatban a kommunikációs igazgató elmondta: a Fidesz politikáját meghatározza a párt elnökségének és a parlamenti frakciójának a közös, úgynevezett ellenállási nyilatkozata.

„A júliusban a két testület együttes ülésén megszületett dokumentum világosan kimondja, hogy Magyarországon a Tisza kormányzása megszüntette a demokratikus jogállamot, és a Fidesz küldetése, hogy ezzel minden törvényes és békés eszközzel szembeszálljon. Nincs a Fideszben mint pártban olyan igény, hogy ezzel a politikai jogokat eltipró tiszás önkényuralmi hatalommal bármiféle egyeztetést vagy konzultációt folytasson. Magyar Péterrel nem lehet konzultálni, Magyar Péterrel nem lehet beszélgetni, nemcsak azért, mert nem is akarunk, hanem mert ez fogalmi képtelenség” – jelentette ki.

Felmerülhet a kérdés, hogy a korábbi tapasztalatok alapján ha egy párton belül körök, klikkek, platformok, kezdeményezések indultak, abból általában egy új párt született – fenyegetheti-e pártszakadás a Fideszt?

„A Fideszben semmiféle platform nem alakult. Miniszter úrék kezdeményezésének semmi köze nincs a Fideszhez, az semmilyen formában nem érinti a Fidesz politikáját, szervezetét, küldetését. Ez teljesen a pártkereteken kívül szerveződik, tehát már csak ezért sem lehet platformosodásról beszélni. Én nem is hiszem, hogy erre tömeges igény lenne, nem nagyon hallottam még a Fideszben olyan személyekről, tagokról, akik özönlenének ebbe a kezdeményezésbe. Azért azt is tegyük hozzá, hogy láthatóan a politikai túloldalon, a tiszás oldalon sem arra van most igény és törekvés, hogy velünk, jobboldaliakkal, a nemzeti oldallal párbeszédet folytassanak, hanem el akarnak bennünket tiporni, le akarnak bennünket mészárolni, legalábbis anyagilag, politikailag és egzisztenciálisan biztosan” – mondta Havasi Bertalan.

A cikk Herczeg Zsolt hanganyagai alapján készült.

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Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze

Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze

A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshez – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak. Válaszolt arra a kérdésre is, hogy van-e esély a Fideszben pártszakadásra.
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