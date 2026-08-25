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Hegedûs Zsolt egészségügyi miniszter kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bejelentette egy szupermérföldkő megvalósulását Hegedűs Zsolt

Infostart / MTI

Keddtől nyilvánossá teszi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a kiérkezési időket – jelentette be az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón, Budapesten.

Hegedűs Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését.

Azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától. Szembesülni kell a saját eredményeinkkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés – mondta.

Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója azt mondta, a célok – a 15 perces kiérkezési idő – eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok.

Kiemelte: erősíteni kell a lakossági edukációt is.

A honlap kedd déli 12 órától elérhető a stat.mentok.hu oldalon. Az adatok havonta frissülnek majd.

A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok.

A honlap az adatok értelmezését is segíti: bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentését, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása.

A főigazgató kiemelte: a kiérkezési idő önmagában nem írja le a mentőrendszer működését, az függ egyebek mellett az adott eset közúti megközelíthetőségétől, vagy attól, hogy van-e a közelben mentőállomás.

Az újságíróknak előzetesen bemutatott adatok szerint júliusban a legsürgősebb esetek (P1 kategória) 90 százalékában a segélyhívás indításától számítva a kiérkezési idő 26,4 perc volt az országos adat (12 123 eset), míg Budapesten 24,7 perc (2408 eset).

Az egészségügyi miniszter a mentőszolgálat jövő évi költségvetésére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, jelenleg tart a jövő évi büdzsé tervezése,

annyit azonban elárult, hogy idén 36 új mentőautót szereznek be, jövőre a tervek szerint 200 gépkocsit.

Bejelentette azt is, hogy lezárult a mentőszolgálat főigazgatói pályázatára a jelentkezés, a jelölteket a jövő héttől egy öttagú bizottság hallgatja meg, majd ez a grémium teszi meg személyi javaslatát a miniszternek.

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