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Nyitókép: Annabelle Gordon

Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre MI-incidensekre

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos, nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az MI jelentette kockázatokról és lehetőségekről – közölte a Fehér Ház.

A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg.

A két fél már korábbi tárgyalásain is foglalkozott egy olyan értesítési mechanizmus kialakításával, amely lehetővé tenné, hogy tájékoztassák egymást az MI-vel összefüggő, nemzetbiztonsági szintet elérő incidensekről. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter akkor az átláthatóság növelését nevezte fontosnak a világ két vezető MI-hatalma között.

A megállapodást azt követően jelentették be, hogy az utóbbi időben többen szorosabb egyeztetést sürgettek Washington és Peking között a mesterséges intelligencia gyors fejlődéséből eredő kockázatok miatt. António Guterres ENSZ-főtitkár korábban ugyancsak párbeszédre szólította fel az Egyesült Államokat és Kínát a technológia jövőjéről.

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Kezdőlap    Külföld    Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre MI-incidensekre

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