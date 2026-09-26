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Nyitókép: Pixabay

Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

Infostart / InfoRádió

Hamarosan kezdődik a fűtési szezon, ennek érdekében pedig érdemes megnézetni a családi házak kéményeit egy kéményseprővel – mondta el az InfoRádióban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette: a szén-monoxid-szennyezés elkerülése érdekében a nyílászáróba légbevezetőt is kell szerelni, nem elég az egyszerű szellőztetés.

Ugyan a fűtési szezon még odébb van, nem árt már ilyenkor egy próbafűtést végezni, kipróbálni a fűtőeszközt, hogy megfelelően működik-e, most derüljenek még ki a hibák – mondta az InfoRádió megkeresésére Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő.

„A fűtőeszközöket évente egyszer tanácsos szakemberrel megnézetni. A fűtési típusnak, a fűtőeszköznek megfelelő szakembert kell hívni, tehát gázkazánhoz gázszerelőt, kályhához kályhaépítő mestert” – hangsúlyozta. Azért tanácsos évente egyszer megnézni ezeket, mert a fűtőeszközök hőtermelő berendezések, többségük lánggal működik, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés lehet.

Évente 7000 lakástűz történik átlagosan Magyarországon, ebből minden hetedik a kéményben keletkezik.

Figyelmeztetett:

családi házakhoz nem megy ki automatikusan a kéményseprő, az ingyenes kéményellenőrzésre időpontot kell egyeztetni.

Nem csak ősszel, bármelyik évszakban lehet kéményseprőt hívni, így akár fűtési szezonban vagy nyáron is.

A fafűtéssel kapcsolatban rámutatott: az a fa, amelyiken egy-két hónapja még a rigó fütyült, nem lesz alkalmas idén tüzelőnek, mert a nedvességtartalma 40-50 százalék közeli. Ha ilyen magas nedvességtartalmú fával fűtünk, sokkal alacsonyabb hőmérsékleten fog égni a tűz, és sokkal magasabb lesz az égéstermék-kibocsátás, az égéstermék pedig – a vízgőz, illetve a korom, a kátrány – le fog rakódni a kémény belső falára egy egyre vastagodó rétegben, ami aztán az egyik befűtés alkalmával izzani kezd és meg is fog gyulladni – figyelmeztetett Mukics Dániel, hozzátéve, hogy évente nagyjából ezer kéménytűzhöz riasztják a tűzoltókat.

Szén-monoxid miatt csaknem ezerszer hívják évente a tűzoltókat, minden évben több százan szenvednek ilyen mérgezést, és az átlagos adatok szerint tíz ember évente bele is hal.

Az ilyen esetekkel kapcsolatban nyomatékosította:

ott keletkezik szén-monoxid, ahol zárt térben nyílt láng ég, és ez a nyílt láng nem kap megfelelő mennyiségű oxigént.

„Teljesen mindegy, hogy mi ég, ha nem állandó és automatikus légbevezetéssel van ellátva a helyiség, ahol üzemel ez a nyílt lánggal működő eszköz, ott szén-monoxid fog keletkezni. Annak érdekében, hogy ezt megelőzzük, a nyílászárókba érdemes résszellőzőt vagy valamilyen légbevezetőt építeni, hogy az emberi kéz érintése nélküli levegő-utánpótlás meg legyen oldva. Nem elég tehát néha kinyitni az ablakot, az nem megfelelő szellőzés annak érdekében, hogy a nyílt láng folyamatosan kapjon levegő-utánpótlást” – húzta alá a katasztrófavédelem szóvivője.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

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Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel
Hamarosan kezdődik a fűtési szezon, ennek érdekében pedig érdemes megnézetni a családi házak kéményeit egy kéményseprővel – mondta el az InfoRádióban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette: a szén-monoxid-szennyezés elkerülése érdekében a nyílászáróba légbevezetőt is kell szerelni, nem elég az egyszerű szellőztetés.
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