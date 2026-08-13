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Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Messi visszatért, de nem tudja, meddig folytatja

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Lionel Messi szerdán csereként lépett pályára az Inter Miami színeiben. Először lépett pályára azóta, hogy édesapja, Jorge elhunyt. Egy magyar származású fiatal játékost váltott.

Jorge Messi a múlt héten, 68 éves korában hunyt el szülővárosában, az argentínai Rosarióban, hosszan tartó betegség után.

Egy érzelmes közösségi médiás bejegyzésben a 39 éves argentin támadó arról írt, hogy fontolgatja jövőjét a labdarúgásban, hozzátéve:

„valójában nem vagyok biztos benne, hogy még sokáig folytatom-e”.

Miután vasárnap részt vett az argentínai szűk körű temetésen, Messi visszarepült az Egyesült Államokba, és a Ligák Kupája csoportkörének utolsó mérkőzésén – amelyen a Miami 3–2-es vereséget szenvedett a Leóntól – a félidőben állt be, a 42. percben gólt szerző magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel helyére, hatalmas ováció közepette.

Messi kihagyta a Miami szombati, Monterrey elleni 2–1-es vereségét a Ligák Kupájában, ám a mexikói León elleni, győzelmi kényszerrel járó mérkőzésre már a vezetőedző, Guillermo Hoyos rendelkezésére állt.

Ez az első alkalom, hogy a Miami a torna nyitószakaszában búcsúzott a Ligák Kupája 2023-as bővítése óta – abban az évben, amikor Messi megérkezett a csapathoz, és elhódították a trófeát.

Jorge 14 éves kora óta volt Messi ügynöke; végigkísérte fia útját, amíg a sportág egyik valaha élt legnagyobb játékosává vált, és mellette állt akkor is, amikor 2022-ben csapatkapitányként világbajnoki címre vezette hazája válogatottját.

Argentína bejutott az idei nyári torna döntőjébe, ám a hosszabbításban 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól. Messi leírta, hogy

édesapja – romló egészségi állapota ellenére – arra biztatta, hogy „játsszon még egy utolsó világbajnokságon”.

A Miami középpályása, Yannick Bright – aki a León elleni meccsen csapata második gólját szerezte – „hihetetlennek” nevezte Messi visszatérését, hozzátéve, hogy ő és csapattársai egyszerűen csak támogatni akarták a csapatkapitányukat.

„Nem számítottam rá – mondta Bright. – Ez is mutatja, mennyire fontos neki az egész. Amikor megláttam, hogy itt van, csak arra tudtam gondolni, hogy 150 százalékot nyújtsak, érte. Nehéz helyzet ez. Próbálunk közel maradni hozzá és minden tőlünk telhető módon támogatni, de ez nagy teher.”

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Kezdőlap    Sport    Messi visszatért, de nem tudja, meddig folytatja

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