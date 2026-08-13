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Karácsony Gergely: vannak jó példák a Szivacsvárosra – így lehet Budapestet élhetőbbé tenni a klímaválság közepette

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Karácsony Gergely szerint Budapest igyekszik irányt mutatni a fák és a zöldfelület kezelésében, a vízmegtartó megoldásokban: megalkottak egy közérthető, döntéshozóknak, tervezőknek és civileknek is értelmezhető dokumentumot Szivacsváros címmel, ami bárki számára letölthető.

Karácsony Gergely a budapesti fák fontosságáról írt egy hosszú bejegyzést közösségi oldalán. A főpolgármester szerint a fa nem dísze, hanem egyik legfontosabb közszolgáltatása a városnak. A budapesti faállomány háború után ültetett példányait éri most egy olyan klimatikus csapás, aminek része a légszárazság, a talajvízszint süllyedés, a csapadékhiány és a hősokk.

„El fogunk tehát veszíteni fákat” – figyelmeztet a főpolgármester.

Mint írja, nemcsak több fára van szüksége a városnak, hanem nagyobb lombkoronatömegre és árnyékoló felületre.

Budapest közben igyekszik irányt mutatni a fák és a zöldfelület kezelésében, a vízmegtartó megoldásokban: megalkottak egy közérthető, döntéshozóknak, tervezőknek és civileknek is értelmezhető dokumentumot Szivacsváros címmel, ami a főváros honlapjáról bárki számára letölthető (itt kell lejjebb görgetni, vagy innen .pdf-ben egyből töltődik). Ebben szó van szerkezeti talajokról, esőkertekről, ciszternákról, tetőkertekről, vízmegtartó közegekről, televényszigetekről, új faültetesi protokollról.

Karácsony hangsúlyozta: a Fővárosi Önkormányzat jelenleg csak saját területén tudja megvédeni a fákat. Közel 2500 egészséges fát mentettek meg azzal, hogy nem adtak teret fapusztító beruházásoknak.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: vannak jó példák a Szivacsvárosra – így lehet Budapestet élhetőbbé tenni a klímaválság közepette

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