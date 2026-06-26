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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

A letartóztatott budapesti kerületi polgármesterek maradnak a rács mögött

Infostart / MTI

Mind a nyolc, az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított, majd június 4-én letartóztatott ember kényszerintézkedésében hozott elsőfokú végzést helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék – közölte Szabó József, a törvényszék szóvivője pénteken.

A döntés azt jelenti, hogy

  • Őrsi Gergely jelenlegi és
  • Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester,
  • Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő,
  • Puskás Péter korábbi fideszes alpolgármester, valamint
  • Szkaliczki Tünde és
  • Matisz Károly momentumos politikusok,
  • illetve két meggyanúsított vállalkozó

július elejéig börtönben marad. Utóbbi négy esetében már a múlt héten megszületett a másodfokú döntés.

Az ügyészség három héttel ezelőtt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg.

A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel.

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították: Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek - a vállalkozó és Matisz Károly közreműködésével - e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matisz Károlyt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál

előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely, az MSZP-ből 2024-ben kilépett polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt,

illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe polgármesterségét követően is fizetett Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek - olvasható a közleményben.

Ezen túlmenően Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. Az ügy másik száláról tájékoztatva az ügyészség azt írta, hogy ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István korábbi MSZP-s politikusnak is jutatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A június 4-én a Budai Központi Kerületi Bíróság harminc napra rendelte el a gyanúsítottak letartóztatását. Az ez ellen benyújtott védői fellebbezésekről döntött most a Fővárosi Törvényszék.

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