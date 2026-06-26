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Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Eldőlt: augusztus elsejétől drágul a taxizás Budapesten – íme a részletek

Infostart / MTI

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott.

(Cikkünk frissül.)

Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület – valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták – olvasható az elfogadott előterjesztésben.

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Kezdőlap    Belföld    Eldőlt: augusztus elsejétől drágul a taxizás Budapesten – íme a részletek

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