Lezajlott a nagy akciózás-ellenőrzés: meglepő eredmény született

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál, az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végeztek – tájékoztatott a szervezet.

Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték.

A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszer-áruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer-kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét.

Emlékeztettek arra, hogy árcsökkentés meghirdetésekor a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

A fogyasztó jelenlétében kimért, nem előrecsomagolt termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, ugyanakkor a szabályozás nem vonatkozik a romlandó vagy rövid minőségmegőrzési idejű termékekre.

Az NKFH szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabály, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre.