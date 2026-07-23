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Nyitókép: gorodenkoff,/Getty Images

Lezajlott a nagy akciózás-ellenőrzés: meglepő eredmény született

InfoRádió / MTI

Országos ellenőrzést végzett a fogyasztóvédelem az akciós árak feltüntetésének gyakorlatáról.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál, az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végeztek – tájékoztatott a szervezet.

Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték.

A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszer-áruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer-kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét.

Emlékeztettek arra, hogy árcsökkentés meghirdetésekor a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

A fogyasztó jelenlétében kimért, nem előrecsomagolt termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, ugyanakkor a szabályozás nem vonatkozik a romlandó vagy rövid minőségmegőrzési idejű termékekre.

Az NKFH szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabály, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre.

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