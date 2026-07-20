Rosszul lett a Balatonban egy férfi, az ott tartózkodók segítették ki az életmentőket – képek

A balatoni vízimentők ismét beszámoltak a hétvégén történt jelentősebb eseményekről. Mint írták, vasárnap újraélesztésben működtek közre Rupert nevű sürgősségi mentőhajójukkal. Mint írták, egy idős férfi egy matracon lett rosszul a vízben, az Országos Mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon.

„Ezúton is köszönjük azoknak a segítségét, akik az ellátás után felszerelésünket és kollégáinkat autóval elvitték a kompkikötőhöz, hogy ne kelljen az erős szélben a vízben begyalogolniuk a hajóig. A kompnál elég mély a víz, a hajóvezető kollégánk ott már ki tudott kötni, így csak az ellátás megkezdése előtt, kifelé kellett a kollégáinknak a vízben kijutni a beteghez” – írták Facebook-bejegyzésükben.

Nagyon sok egyéb feladatuk is volt a hétvégén.

Pénteken az Alfa nevű sürgősségi mentőhajót egy SUP-oshoz riasztották, akinek elfújta a szél a matracát, ő pedig a deszkán evezve próbálta utolérni. Mikor elindult a part felé, úgy érezte, nem tud kievezni, ehhez kért segítséget. Mire a vízimentők hajója megérkezett, szerencsére már a sekély vízben sétált kifelé.

„Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen helyzetek nagyon gyakran tragédiába fulladnak. Soha nem szabad felfújható eszközök (pl. úszógumi), játékok (pl. gumilabda) után úszni vagy felfújható strandeszközön utánuk evezni a víz közepe felé. Ilyenkor

az ember sokszor nem érzékeli, hogy milyen messze került a parttól, nem méri fel, hogy visszafelé is kell még úszni. És amikor visszafordul, már nincs ereje a partra jutni.

Mindig jusson eszünkbe, hogy csak egy pár száz vagy ezer forintos eszközről van szó, emiatt nem szabad kockáztatni” – hangsúlyozták.

Volt még hasonló eset: egy kisebb, elsodródott vitorlás után próbált úszni egy férfi. Mikor segítségért kiáltott, egy ott haladó vitorlás legénysége kiemelte, majd a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vette át. A vízimentő szakszolgálatot is riasztották az esethez, de végül nem volt szükség a segítségükre.

Forrás: Facebook / VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Az Alfa hajóval ezután két kamaszlány keresésére indultak, miután az édesanyjuk jelezte, hogy órákkal azelőtt mentek el SUP-ozni, nem tud róluk semmit. A hajó a szóban forgó strand környékére indult, de közben a mentésirányítási központjuk térfigyelő kamerák segítségével már beazonosította őket, így a hajó hamar megtalálta a lányokat. Szerencsére jól voltak, az Alfa visszavitte őket az édesanyjukhoz.

A szakszolgálat másik sürgősségi mentőhajója egy hasi fájdalmakra és pánikrohamszerű tünetekre panaszkodó bajba jutotthoz futott ki egy strandra. A beteget ellátták, kórházba szállítására nem volt szükség.

Forrás: Facebook / VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Emellett elláttak egy könnyű sérültet egy balesetnél a 71-es úton, majd egy fejsérülés ellátásában is segédkeztek. A mentőtiszti autó egy méhcsípés és egy belgyógyászati eredetű rosszullét ellátását végezte a hétvégén.

Ezen a héten a strandi vízimentőik 505 könnyű sérültet láttak el a partokon, és 6 embert mentettek ki a vízből.