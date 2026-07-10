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Bosszús női sofőr autóvezetés közben.
Nyitókép: Getty Images/EmirMemedovski

Ne rutinból autózzon, változik a forgalmi rend a Ferencvárosban

Infostart / MTI

Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a Mester utcában, péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A közlemény szerint az útfelújítás miatt a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért a gépjárművel közlekedőknek kerülő útvonalat kell választaniuk; a keresztutcák felől továbbra is be lehet hajtani a Mester utcába, és azon végig is lehet haladni; a célforgalom továbbra is biztosított, ezért a mellékutcák felől az érintett ingatlanok gépjárművel ugyancsak megközelíthetők maradnak.

A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben, emellett helyenként sávszűkítésekre és ideiglenes forgalomterelésekre kell számítani.

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