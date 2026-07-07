Gyurcsány Ferenc elárulta, mi volt a legnehezebb a visszavonulás után

Az egykori miniszterelnök 2025 májusában fordított hátat végleg az aktív politikai életnek – a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki posztjáról és a parlamenti frakcióvezetésről való távozásával, valamint Dobrev Klárával történt válásával.

Gyurcsány Ferenc – a Médiapiac Mi van a maszk mögött? című műsorának adott interjúban – elmondta, hogy a legnehezebb pillanat nem a lemondás volt, hanem az azt követő reggel, amikor ráébredt, hogy nincs többé feladata. Mint fogalmazott, néhány napig alkohollal próbálta tompítani a történteket, majd az írás segített feldolgozni a változást. Az elmúlt időszakban három könyvet is befejezett.

Gyurcsány hangsúlyozta, hogy nem tér vissza a politikába.

„Én elengedtem ezt, én nem leszek többet politikus”

– fogalmazott.

A jelenlegi politikai helyzetről szólva Magyar Pétert tehetséges politikai influenszernek nevezte, ugyanakkor szerinte még korai megítélni, hogy ez milyen politikai eredményeket hoz. Orbán Viktorról azt mondta, jobban ráérzett a magyar társadalom működésére és a választók elvárásaira, ugyanakkor úgy véli, a hatalom megtartásáért olyan kompromisszumokat kötött, amelyeket ő maga nem vállalt volna.

Az egykori miniszterelnök azt is bejelentette, hogy önreflektív kötete várhatóan jövő tavasszal jelenik meg.