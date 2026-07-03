Magyar Péter: Áder János egy igazi közpénzhorgász

A volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

A kormányfő véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált: érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”. Azt mondta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt".

Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is – tette hozzá Magyar Péter, hiteltelennek minősítve Áder János szavait.