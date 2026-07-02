Magyar Péter felmentette a polgári titkosszolgálati csúcsszerv vezetőjét

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a mindenkori belügyminiszter, jelenleg most Pósfai Gábor) előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök csütörtöktől felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát.

Hatala Anna 2024. április 15-től vezette a NIK-et, a titkosszolgálati szakember, nemzetbiztonsági dandártábornok Kovács Zoltán Andrástól vette át a főigazgatói pozíciót. Hatala előtte a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt.

A Nemzeti Információs Központ még a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda idején jött létre és annak fennhatósága alá tartozott. Feladatai közé tartozott egyebek között