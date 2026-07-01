Megszűnik a Fidesz-frakció Pakson

Közös sajtónyilatkozatban jelentette be a paksi Fidesz–KDNP képviselőcsoport négy tagja, hogy független önkormányzati képviselőként folytatják munkájukat – írta a teol.hu. A képviselők közleménye szerint döntésüket „hosszú mérlegelés előzte meg. Az elmúlt években önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtünk, hogy munkánkat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Meggyőződésünk, hogy ezt a szemléletet a jövőben, független képviselőként tudjuk a legmegfelelőbb módon képviselni” – írják.

A volt fideszes képviselők aggódnak a Paks II. atomerőmű-projektért az új kormány hozzáállása miatt. Mint írják: „az energetikai területet érintő, közelmúltbeli személyi döntések, különösen olyan szakemberek kormányzati szerepvállalása, akik korábban több alkalommal is kritikusan nyilatkoztak Paks II. beruházásáról, számunkra aggodalomra adnak okot. Nem személyeket kívánunk minősíteni, ugyanakkor úgy érezzük, hogy ebben a helyzetben még nagyobb felelősségünk van következetesen kiállni Paks, a Paksi Atomerőmű és Paks II. mellett”.

Pakson a 24.hu összefoglalója szerint 2024-ben állt be fordulat a helyi politikában, az önkormányzati választáson 26 év után váltották le a Fideszt.