Történelmi mélyponthoz közelít a Tisza vízszintje – vajon el is éri a napokban?

A nyár még alig kezdődött el, a Tisza vízállása azonban már olyan mélyre süllyedt, amely korábban inkább csak augusztusban volt jellemző. Ráadásul a rendkívül alacsony vízállás hetek óta alig változik – írja a szoljon.hu.

Szombaton -296 centiméter volt a vízállás Szolnokon, ami megközelítette, kedd reggelre pedig majdnem elérte a tavaly nyári történelmi mélypontot, a -301 centimétert, felülmúlva a 2022-ben mért -291 centiméteres értéket.

A rendkívül alacsony vízszintnek látványos következményei vannak:

a Tisza-híd lábánál álló vízmérce az év jelentős részében teljes egészében látható, olyan részek vannak tartósan a felszínen, amelyeket korábban folyamatosan víz borított.

Mint írják, az alacsony vízállás olyasmiket is a felszínre hoz, amik egyébként rejtve lennének: ismét előbbukkantak a török-kori fahíd maradványai, valamint bőgőshajók és vasuszályok roncsai is. A leletek a régészek figyelmét is felkeltették, akik aggodalmukat fejezték ki a tartósan alacsony vízállás miatt. Közben már a cibakházi sziget is jól láthatóvá vált.

Hogy a következő napokban újabb történelmi mélypontra süllyed-e a Tisza, hamarosan kiderül. Az azonban már most látszik, hogy az egyre hosszabb ideig tartó alacsony vízállás lassan a nyarak állandó velejárójává válik – teszi hozzá a megyei hírportál.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a lap kérdésére közölte, hogy a vízhiány miatt jelenleg több helyen is zajlik, illetve már befejeződött a vízpótlás. A szakemberek szivattyús vízpótlással juttatnak vizet az érintett holtágakba és vízterekbe:

a Szászberki Holt-Zagyvába,

a Gyova–Mámai Holt-Tiszába és

a Rácz-Holt-Körösbe.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban befejeződött a Tiszaugi és a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. Emellett a Fokorú-pusztai vizes élőhely, valamint több erdőterület vízellátását is biztosították.

A vízvisszatartási üzemrend továbbra is érvényben van, vagyis minden rendelkezésre álló, hasznosítható vízkészletet igyekeznek a térségben tartani.

Ezzel párhuzamosan a „Vizet a tájba!” program keretében is folyamatosan teljesítik a felmerülő vízigényeket.

A szakemberek azt is kiemelték, hogy a Kiskörei vízlépcső rendkívüli üzemrendje továbbra is érvényben marad. A Tisza-tóban jelentős vízkészletet tároznak, emellett a működési terület csatornáiban, holtágaiban és tározóterületein további 48,6 millió köbméter vizet tartanak vissza. Ennek köszönhetően a fő öntözőrendszerek jelenleg teljes kapacitással működnek, az öntözéshez szükséges vízellátás biztosított, és több holtág gravitációs vízellátása is megoldott.

A Tisza alacsony vízállása ellenére a térség ivóvízellátása jelenleg biztonságos.

A KÖTIVIZIG tájékoztatása szerint a szolnoki felszíni vízkivételi mű zavartalan működése érdekében a szükséges ideiglenes műszaki megoldásokat már kiépítették, emellett 24 órás készenléti szolgálat működik.

A következő napokra készült hidrológiai előrejelzések szerint Kisköre alatt inkább stagnáló vízszintekre lehet számítani, ezért a főbb vízmércéken egyelőre nem várnak újabb negatív rekordot. Bár a hét közepén érkező hidegfront csapadékot is hozhat, annak mennyisége és területi eloszlása még bizonytalan, így a folyók vízjárásában egyelőre nem várható érdemi javulás.