Dagad a botrány – már a Meta is kénytelen volt intézkedni okosszemüveg-ügyben

A Meta Ray-Ban okosszemüvegeivel a viselőjük anélkül készíthet fényképeket és videókat, hallgathat zenét vagy használhat mesterséges intelligenciát, hogy elővenné a telefonját. Még ha mindez kényelmes is a használónak, a körülötte lévőknek már kifejezetten kellemetlen lehet, ugyanis egy hagyományos kamerával vagy telefonnal ellentétben nehéz észrevenni, hogy valaki éppen felvételt készít velük – írja a MediaFuture cikke nyomán a Médiapiac.

A CNIL, azaz a francia adatvédelmi hatóság több mint 2000 felnőtt bevonásával készített felmérése szerint a válaszadók 67 százaléka veszélyesnek tartja az okosszemüvegeket a magánéletre. A hatóság arra is figyelmeztetett, hogy már annak tudata is megváltoztathatja az emberek viselkedését, hogy bármikor felvétel készülhet róluk.

Konkrét, aggodalomra okot adó események is történtek már: Brüsszelben nők számoltak be arról, hogy tudtuk nélkül filmezték őket Meta-szemüveggel, az angol nyelvű közösségi médiában pedig már a „pervert glasses”, azaz „perverz szemüveg” elnevezés is elterjedt. Londonban, New Yorkban és Washingtonban aktivisták kampányoltak az eszközök ellen. Kanada pedig még tovább ment, ugyanis a védelmi minisztériumhoz és a fegyveres erőkhöz tartozó munkahelyeken megtiltották az AI-szemüvegek használatát.

A helyzet annyira fokozódik, hogy a Meta kénytelen volt lépni, és a szemüvegeket egy világító fehér LED jelzi, ha a kamera éppen működik – ám ezt egyes felhasználók egyszerűen leragasztották vagy módosították. Éppen ezért az újabb verziók már automatikusan letiltják a kamera használatát, ha a rendszer érzékeli, hogy a felhasználó letakarta vagy manipulálta a jelzőfényt. A vállalat emellett

eltávolítja azokat a hirdetéseket és Marketplace-ajánlatokat, amelyek a biztonsági megoldás kijátszását kínálják,

és az ilyen szolgáltatásokkal szemben jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Közben a polgári ellenállás már odáig fajult, hogy alkalmazás is megjelent az okosszemüvegek felismerésére: az AntiZuck Smart Glasses Scanner figyelmezteti a felhasználót, ha ilyen eszközt érzékel a közelben.

Vagyis, mint írják, az okosszemüvegek egyik legnagyobb vonzereje egyben az egyik legnagyobb hibája is: szinte észrevétlenül olvadnak bele a hétköznapokba. A gyártók következő nagy feladata ezért már nem pusztán a technológia fejlesztése lehet, hanem annak elérése, hogy azok is biztonságban érezzék magukat mellettük, akik soha nem akarnak ilyen eszközt viselni.