Kivizsgáltak a magyar pap elleni vádakat, az egyház szerint nem történt semmi

Azt írták, május végén értesültek a Miskolcon megjelent plakátokról, amelyeken "súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust". Az Egri Főegyházmegye az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított, az ügyben teljes körűen együttműködtek a hatóságokkal, amelyeknek átadták a rendelkezésre álló információkat.

A főegyházmegye megállapította, hogy a plakátokon megfogalmazott cselekmény vádja "minden alapot nélkülöz",

ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes konfliktusba került a klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul - közölték.

Rágalmazás miatt az érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett, a főegyházmegye pedig a "hatályos előírásokat maradéktalanul betartva" továbbítja a vizsgálat anyagát az Apostoli Szentszéknek. Az Egri Főegyházmegye nagy hangsúlyt fektet gyermekvédelmi rendszerének és irányelveinek folyamatos felülvizsgálatára és javítására - olvasható a közleményben.

Az egyházi gyermekvédelmi rendszer

Mint írták, egy jól működő egyházi gyermekvédelmi rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden feltárt esetben megvédje az áldozatokat, ugyanakkor határozottan kiszűrje a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is. A hamis vádak ugyanis "a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak, mert rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, és elrettenthetik őket attól, hogy merjenek segítséget kérni" - tették hozzá.

A főegyházmegye közleménye szerint a jelenlegi eset rávilágít arra is, hogy az egyházi gyermekvédelmi intézményrendszer hogyan alkalmazza a Szentszék szigorú iránymutatásait gyermekeket érintő ügyekben. A folyamat átláthatóságát és hatékonyságát segíti, hogy az egyházi hivatal ma már többféle csatornán, köztük a Vos estis lux mundi szentszéki dokumentum értelmében 2019 óta működő közvetlen bejelentőrendszeren keresztül is értesülhet a gyanús esetekről - írták.

Előzmény

Miskolcon korábban olyan plakátok jelentek meg, amelyek szerint egy volt selyemréti római katolikus pap "hosszú ideig megrontott egy 16 éves kislányt", akit titokban bújtatott a plébánián, ahol "a bűnös viszonyt folytatták". A sokszorosított a szöveg azt állította, hogy a pap a lányt 15 éves kora óta molesztálta és távol tartotta családjától.

Akkor, januárban az index.hu aróól számolt be, hogy Tóth-Szántai József, Miskolc Fidesz-KDNP-s polgármestere Facebook-oldalán azt írta, hogy „a felmerült vádak rendkívül komolyak”, és érthető módon foglalkoztatják a város teljes közösségét.

Emiatt azt tartja szükségesnek, hogy az ügyben minden illetékes szerv és intézmény a lehető leghamarabb, a legnagyobb körültekintéssel és átlátható módon végezze el a szükséges vizsgálatokat.