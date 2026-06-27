ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester a Republikon Intézet A tönk szélén - mi lesz az önkormányzatokkal a kormányváltás után? címû rendezvénye panelbeszélgetésén a fõvárosi Dugattyús házban 2026. június 9-én.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Épp a Pride napján kapott értesítést a tavalyi Pride ügyében a főpolgármester

Infostart / MTI

Megszüntette a Karácsony Gergely főpolgármester ellen a tavalyi Pride miatt egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével indult büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB).

Karácsony Gergely szombaton délután Facebook-oldalán közölte, hogy levelet kapott a PKKB-tól, mely szerint a bíróság június 17-én tárgyaláson kívül meghozott végzéssel szüntette meg az eljárást.

A vádat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség emelte január 28-án azért, mert Karácsony Gergely 2025. június 16-án a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Budapest területén Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez 2025. június 28-ára.

A végzés ellen a Fővárosi Törvényszékhez lehet fellebbezni - áll a bírósági döntés első oldalán, amely a főpolgármester Facebook-oldalán olvasható.

A Fővárosi Főügyészség június 4-én közölte, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség, az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel, az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben. Bár a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt, de a vádirat benyújtását követően, áprilisban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, a nemzeti bíróság pedig köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Épp a Pride napján kapott értesítést a tavalyi Pride ügyében a főpolgármester

eljárás

pride

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak

A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak
Uruguay két döntetlen után elveszítette a harmadik, a spanyolok elleni mérkőzését a labdarúgó-világbajnokságon, s ezzel – a korábbi világbajnokok közül egyedüliként – kiesett a csoportszakasz végén. A kapott gólnál nagyot hibázó veterán kapus, a 41. évében járó, Fernando Muslera nem ment ki a második félidőre, Sergio Rochet váltotta.
 

Piros lappal zárult Uruguay vb-szereplése, Spanyolország a 32 között

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

32 éve Örkényben mérték az eddigi csúcsot, de ez most simán megdőlt, ahogy vasárnap, hétfőn és kedden is nagy valószínűséggel meg fog.
 

Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa nem engedhet meg magának, még egy elvesztegetett évet

Európa nem engedhet meg magának, még egy elvesztegetett évet

Az európai vállalkozásoknak egyszerűbb szabályokra, gyorsabb engedélyezési eljárásokra, megfizethető energiára, erősebb infrastruktúrára és egy teljes mértékben működőképes egységes piacra van szükségük. Minél tovább késlekednek az európai döntéshozók ezek megvalósításával, annál súlyosabbá válik Európa versenyképességi kihívása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli nap a fronton: lángol egy fontos orosz fegyvergyár, de a válaszcsapás sem maradt el

Rendkívüli nap a fronton: lángol egy fontos orosz fegyvergyár, de a válaszcsapás sem maradt el

Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 16:22
Szlovák-magyar ügyben tett „testvéri” bejelentést Erdő Péter
2026. június 27. 15:50
Pártok is a Pride-on – elindult a menet, számos mentőautóval
×
×