Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Újra európai döntő lesz? – Mészöly Géza és Újvári Gábor a foci-vb-ről

A végső győzelemre is esélyes válogatottak magabiztosan maradtak versenyben a világbajnokságon, még ha egyes meccsek okoznak is meglepetéseket – egyebek mellett erről beszélt Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó és Újvári Gábor sportvezető, újságíró az InfoRádió Aréna című műsorában. Az is szóba került, hol lehetne a helye a magyar válogatottnak a jelenlegi vb-mezőnyben.