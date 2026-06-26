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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Gaál Áron, Horváth Péter, Apáti Ferenc, Zsidai Zoltán Roy, N. Rózsa Erzsébet, Mészöly Géza és Újvári Gábor.

Szombat

11.00 Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője

13.00 Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségi tagja, az Európai Szövetség tanácsának tagja

14.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke

16.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

18.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

23.00 Zsidai Zoltán Roy

Vasárnap

5.00 Pósfai Mihály Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke

8.00 N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő

13.00 Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző és Újvári Gábor újságíró, sportvezető

14.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

16.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

18.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

23.00 Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Vincze Ottó: „meglepetést várok” – eddig jók a meccsek, jók a sztárok a foci-vb-n

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Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
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Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
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2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
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