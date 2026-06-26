Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Gaál Áron, a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
13.00 Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségi tagja, az Európai Szövetség tanácsának tagja
14.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke
16.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
18.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
23.00 Zsidai Zoltán Roy
Vasárnap
5.00 Pósfai Mihály Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
8.00 N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
13.00 Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző és Újvári Gábor újságíró, sportvezető
14.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója
16.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
18.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
23.00 Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke