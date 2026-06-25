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Fertőtlenített kórházi eszközök.
Nyitókép: Pixabay

Hegedűs Zsolt: indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere

Infostart / MTI

Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban.

Elmondta: csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak és szeptember elsejétől "ezek már indulnak".

Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.

Magyar Péter: kormányrendeletet fogadtunk el a védelmi tevékenység összehangolásra

A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el – jelentette be Magyar Péter kormányfő csütörtökön, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában.

Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte: szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú, vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Jelezte: a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Arra figyelmeztetett: rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is.

Közölte: a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban. Hozzátette: összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni, munkáját pedig segíteni fogja a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó is.

A miniszterelnök elmondta: az egészségügyi miniszterrel azért tartanak bejárást az Uzsoki utca kórházban, mert ez volt az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben a Tisza-kormány döntése alapján, több mint 130 millió forintos beruházás eredményeképpen befejeződött a folyadékhűtők cseréje.

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Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt: indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere

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