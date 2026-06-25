Nyaralási szuvenír hazahozatala: az EU-n belül szabad majdnem mindent

Alapvetően két kategória létezik,

az Európai Unión belüli és az azon kívüli

utazás.

Előbbinél nagyon megengedő a szabályozás – tisztázta az InfoRádió megkeresésére Kádár Zsombor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

„Ha nem kereskedelmi mennyiséget visz valaki, azzal semmi baj nincs. Kereskedelmi mennyiség például a 100 liter sör, úgyhogy a szabályozás tényleg megengedő. Ha az EU-n kívülre utazunk, majd jövünk haza felpakolva, már komolyabbak a szabályok. Eleve különbség van aközött, hogy repülővel vagy közúton, vasúton utazik az ember, repülőn 10, közúton 2 doboz cigarettát lehet behozni, de az alkohollal kapcsolatban nincs ilyen különbségtétel: 16 liter sőr vagy 4 liter bor hozható be vámmentesen az EU-n kívülről” – sorolta.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be- vagy onnan kilép – mondta Kádár Zsombor.

„Nagyon fontos, – hogy ezt mindenképp tegye meg, aki rendelkezik ekkora mennyiségű készpénzzel vagy egyéb alkategóriába tartozó valutával, értékpapírral. Ennek magas bírsága van, ha valakinél megtalálják, akár 30 százalékáig terjedhet a bírság” – mondta.

A veszélyeztetett állat- és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek engedély nélküli behozatala bármelyik országból jogellenes – tette hozzá a NAV sajtóreferense.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.