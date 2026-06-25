ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.56
usd:
312.08
bux:
139093.75
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Biztonsági ellenőrzés egy repülőtéren, szürke műanyag tárolóban beszállókártya, folyadékok, textiltáska / Grey tray filled with liquid toiletries in a clear zip top bag, boarding pass and a beige tote bag. A female hand is holding the tray on a roller conveyors table at airport security.
Nyitókép: AzmanJaka/Getty Images

Nyaralási szuvenír hazahozatala: az EU-n belül szabad majdnem mindent

Infostart / InfoRádió

Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az útipoggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti. Tudnivalók a NAV-tól.

Alapvetően két kategória létezik,

  1. az Európai Unión belüli és
  2. az azon kívüli

utazás.

Előbbinél nagyon megengedő a szabályozás – tisztázta az InfoRádió megkeresésére Kádár Zsombor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

„Ha nem kereskedelmi mennyiséget visz valaki, azzal semmi baj nincs. Kereskedelmi mennyiség például a 100 liter sör, úgyhogy a szabályozás tényleg megengedő. Ha az EU-n kívülre utazunk, majd jövünk haza felpakolva, már komolyabbak a szabályok. Eleve különbség van aközött, hogy repülővel vagy közúton, vasúton utazik az ember, repülőn 10, közúton 2 doboz cigarettát lehet behozni, de az alkohollal kapcsolatban nincs ilyen különbségtétel: 16 liter sőr vagy 4 liter bor hozható be vámmentesen az EU-n kívülről” – sorolta.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be- vagy onnan kilép – mondta Kádár Zsombor.

„Nagyon fontos, – hogy ezt mindenképp tegye meg, aki rendelkezik ekkora mennyiségű készpénzzel vagy egyéb alkategóriába tartozó valutával, értékpapírral. Ennek magas bírsága van, ha valakinél megtalálják, akár 30 százalékáig terjedhet a bírság” – mondta.

A veszélyeztetett állat- és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek engedély nélküli behozatala bármelyik országból jogellenes – tette hozzá a NAV sajtóreferense.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyaralási szuvenír hazahozatala: az EU-n belül szabad majdnem mindent

nav

nyaralás

kádár zsombor

szuvenír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mexikóiak jobban ünnepelték a kapuscserét, mint a góljaikat

A mexikóiak jobban ünnepelték a kapuscserét, mint a góljaikat

Még csak melegített, amikor már majdnem felrobbant a mexikóvárosi Azték Stadion: nagyjából nyolcvanezren várták, hogy pályára lépjen a nagy kedvenc, a 41. évében járó Guillermo Ochoa. A 153-szoros válogatott kapus (Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan) a hatodik világbajnokságán szerepel, ezekből a negyedik, amelyen pályára is lépett. Ami a válogatottat illeti, alighanem utoljára.
 

Mexikó a csehek legyőzésével százszázalékos

A brit szuperszámítógép szerint jelenleg Argentína a legesélyesebb a vb-győzelemre

Ünnepel Dél-Afrika, de mi köze Hugo Broosnak Clint Eastwoodhoz?

„Fradi-góllal” kezdődött, de Marokkó hátrányból fordítva legyőzte Haitit

A szűkös győzelem továbbjutást ért a dél-afrikai csapatnak

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gazdát cserél a Váci út egyik meghatározó irodaépülete

Gazdát cserél a Váci út egyik meghatározó irodaépülete

A Wing megvásárolta a Váci úti irodafolyosó egyik meghatározó, modern irodaépületét, a Capital Square-t a CA Immótól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok

Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok

Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina a focivébé csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyike lesz.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Rescuers are searching through the rubble and people have been heard calling for help. The US Geological Survey earlier warned of thousands of deaths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 10:07
A Semmelweis Egyetem mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal
2026. június 25. 07:27
Richter-felmérés: a magyar nők csaknem fele marad magára a menopauzával
×
×