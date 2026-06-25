Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

A kormányfő szerint Magyarországon szinte mindenkit érdekel, hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak meg eddig gyanúsítottként, miért csak őket és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben.

Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt – jelezte Magyar Péter.

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel.

Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.