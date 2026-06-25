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Egy La Spezia városában (Olaszország, Európa) található nyaraló ház ajtaja.
Nyitókép: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

Korlátozzák az Airbnb-szálláshelyeket a Józsefvárosban is

Infostart / MTI

Elfogadta a rövid távú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön, Józsefvárosban három szinten – kerület, lakónegyed, társasház – határozzák majd meg a Airbnb-szállások arányának maximumát.

A testület által megszavazott koncepció szerint kerületi szinten 3,5 százalék lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába.

A Palotanegyedben és a Corvin negyedben például 5 százalékos korlátot vezetnek majd be a tervek szerint.

A társasházi arányt egységesen 20 százalékban határozzák meg. Ebben az esetben az arányt nem a lakások darabszámának százalékában, hanem a lakások alapterületének arányában határozzák meg.

Továbbá új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben.

Azon szálláshelyek esetében, amelyek nincsenek tekintettel a lakóközösségre, a társasház közgyűlése dönthet arról, hogy az önkormányzatnak jelzi, a továbbiakban nem járul hozzá a működéshez, és ennek megfelelően a kerület nem engedné meg a szálláshely további működését.

A meglévő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasház hozzájárulását, amíg a társasház közgyűlési határozatban ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik. Ez azt jelenti, hogy a probléma nélkül működő szálláshelyeknek nincs teendője, ezek tovább működhetnek.

A koncepció szerint a rövid távú szálláshelyként működő lakás ajtaján például meg kell majd jelölni az üzemeltető elérhetőségét is.

A szabályozás aktualitását az adja, hogy az év végén lejár az Airbnb-szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium, így „szükséges a kiszámítható, a lakosok és a szálláskiadók érdekeit is figyelembe vevő szabályozás megalkotása” – írták az elfogadott javaslatban.

A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik majd elfogadni, és 2027. január elsején léphet majd hatályba.

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