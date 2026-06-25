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Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelõs államtitkára beszédet mond a Versenyképes járások program támogatásával megvalósult új óvodai csoportszoba átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszanagyfaluban 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/Erdõs József

Felmentették tisztségéből Czunyiné Bertalan Juditot

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Az intézkedés a Magyar Közlönyben jelent meg.

Magyar Péter június 24-i hatállyal felmentette tisztségéből Czunyiné Bertalan Juditot, aki a kormányváltás ellenére egészen mostanáig betöltötte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint annak Plusz változata monitoringbizottságának elnöki tisztségét.

A pozíciót csütörtöktől Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkára tölti be.

Czunyiné Bertalan Juditot Orbán Viktor nevezte ki tavaly áprilisban. Mostanra új feladatot kapott szintén a Fidesz újraválasztott elnökétől, mégpedig a Védvonal országos vezetését, hogy kezeljék a fideszeseket ért jogsérelmeket.

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