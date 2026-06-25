Magyar Péter június 24-i hatállyal felmentette tisztségéből Czunyiné Bertalan Juditot, aki a kormányváltás ellenére egészen mostanáig betöltötte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint annak Plusz változata monitoringbizottságának elnöki tisztségét.

A pozíciót csütörtöktől Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkára tölti be.

Czunyiné Bertalan Juditot Orbán Viktor nevezte ki tavaly áprilisban. Mostanra új feladatot kapott szintén a Fidesz újraválasztott elnökétől, mégpedig a Védvonal országos vezetését, hogy kezeljék a fideszeseket ért jogsérelmeket.