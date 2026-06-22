Pride, melegek, pedofilvád: témák napirend előtt az Országgyűlésben

Mi Hazánk: oda fogják-e adni a gyermekeket azonos nemű pároknak?

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt mondta, a miniszterelnök a kampányban sokszor említette Szent Lászlót, akinek most szombaton lesz a napja, a főváros azonban nem Szent Lászlótól lesz hangos, hanem a Pride-tól. Felidézte, korábban a kormányfő azt kérdezte, hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő gyermek: Hollandiában emberkereskedőknél, drogkartelleknél, vagy Magyarországon egy egyedülálló, vagy meleg párnál.

Az ellenzéki politikus szerint a Szentírás alapján egészen biztosan nem lehetne kimondani, hogy azonos nemű párok is örökbe fogadhatnak gyermeket. Hozzátette, Magyarországon 300 ezer meddősséggel küzdő pár van, ők sokkal alkalmasabbak lennének az örökbefogadónak. Nem hiszem, hogy most kell arról beszélni, hogy azonos nemű pároknak odaadják-e a gyermekeket – mondta, azt kérdezve a miniszterelnöktől, oda fogják-e adni a gyermekeket azonos nemű pároknak.

Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, jelenleg sok száz, inkább ezernél is több örökbefogadásra váró gyermek van. Toroczkai László azt elfelejtette megválaszolni, hol van jobb helyen egy fél éve kórházban nevelkedő gyermek? A rácsos ágyban, egy agresszív családban, vagy egy gyermekotthonban, vagy egy meleg párnál, ha éppen nincs meddő pár? – kérdezte.

Hozzátette, nagyon sok örökbefogadásra váró, roma származású gyermek van, akik elől a Mi Hazánk képviselői „kiiszkoltak” az Országgyűlés alakuló ülésén, és senki nem akarja örökbe fogadni őket, de lehet, hogy lennének olyan azonos nemű párok, akik igen.

KDNP: a Pride nem teheti tönkre a hagyományos családmodellt?

Juhász Hajnalka (KDNP) is azt tette szóvá, hogy Szent László napjára sikerült a Pride-ot „rászervezni”. Ennek kapcsán azt kérdezte, a Tisza-kormány szerint a Pride-nak nincs olyan hatása, amely közép- vagy hosszútávon a hagyományos családmodellt tönkre teheti. Megjegyezte, az emberi méltóság tiszteletben tartása fontos, de a gyermekek vonatkozásában nem lehet „politikai trenddé tenni a Pride-ot”.

Szerinte ebben a kérdésben társadalmi feszültség van, ezért erről vitázni kellene. Közölte, erős lobbi nyomja el nemzetközi szinten az alapvető értékeket, a hagyomános családmodellt, pedig „konzervatív politikusként a Jóisten profi munkát végzett”, mert a kromoszómaszám a fogantatás pillanatában eldől.

Azt is kérte a kormányfőtől, hogy a KDNP-ből jövőben ne üzzön gúnyt, mert az az egyetlen történelmi párt a parlamentben.

Magyar Péter válaszában közölte, azt javasolja a képviselőnek, menjenek ki az emberek hálószobájából. Idézte XVI. Benedek pápát, aki szerinte azt mondta, ha egy meleg ember Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt. (Az idézet Ferenc pápától származik – a szerk.)

Kitért arra, hogy az előző kormány tavaly be akarta tiltani a Pride felvonulást. Idén is be akarnák tiltani? - kérdezte. Úgy folytatta, biztos a KDNP is észrevette, milyen sikeres volt a betiltás. Mennyien voltak kint? Négyszázezren? Az hányszor annyi, mint a KDNP tagsága? Százezerszer? – tudakolta.

Magyar Péter szerint a KDNP-nek semmi köze nincs Barankovics Istvánhoz, a keresztényszocialistákhoz, a KDNP évtizedek óta nem mer elindulni egyedül a választáson, senki nem választotta meg a pártot.

Kijelentette, Magyarországon mindenki élhet a gyülekezési jogával.

Fidesz: a jobboldallal szembeni pedofilvád aljas és alaptalan

Panyi Miklós (Fidesz) arról beszélt, hogy a gyermekvédelem ügye és a jobboldal pedofilváddal való megbélyegzése a Tisza egyik legfontosabb kampánytémája volt, a kétharmadot biztosan ennek köszönheti, ezért tudnak most önök napok alatt alkotmányt módosítani. A teljes magyar jobboldallal szemben megfogalmazott pedofilvád aljas és alaptalan, ez csak egy jól felépített politikai termék – jelentette ki.

Magyar Péter válaszában azt kérdezte a képviselőtől, hogy hol volt, amikor „pedofil rémek” tettek tönkre gyerekeket a Fidesz 16 éves kormányázása alatt, és hol volt, amikor az előző kormány tárgyalta az erről szóló jelentést. Nem védték meg, nem segítették a gyerekeket, nem kértek tőlük bocsánatot, és még a történelmi választási vereségük után is hazudnak – mondta a képviselőnek.

Megjegyezte: azért szavaztak az emberek a Tiszára, mert az előző kormány szétrabolta az országot és hagyta, hogy tönkretegyenek gyerekeket.

Tisza: szakítani kell a lopás kultúrájával

Császár Martin (Tisza) kiemelte: a magyarok egyértelmű döntést hoztak a választáson, azt üzenték, hogy változást akarnak. Ezért most olyan intézményeket építenek, amelyek felelősségre vonják a bűnösöket – mondta.

Úgy látja, a megújulás feltétele, hogy szakítani kell a lopás kultúrájával, amely átszőtte a közéletet. Amíg ezt nem rendezik, nem beszélhetnek valódi politikai megújulásról – tette hozzá.

Arról is szólt, hogy 2010-ben a Fidesz elszámoltatásról beszélt, azt ígérte, rendet tesz, feltárja a visszaéléseket, de ezt a munkát nem végezte el, és pontosan olyanná vált, mint azok, akiket egykor el akart számoltatni.

Magyar Péter válaszában kifejtette: a Tisza-frakcióban mindenki örömmel fogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, pedig az ő közösségükre is érvényes, hogy ha bárki egy forint közpénzt elemel, felelni fog érte.

Közölte: 36 év után végre létrejön Magyarországon Európa talán legerősebb korrupcióellenes hivatala, és az így megtartott pénzt akár kórházak felújítására, iskolák, gyermekvédelmi intézmények fejlesztésére lehet fordítani.

Interpellációk

Fidesz: lesznek-e kórházbezárások?

F. Kovács Sándor (Fidesz) azt kérdezte valóban szerepel-e a minisztérium tervei között vidéki kórházak vagy kórházi osztályok bezárása. Arra hivatkozott: egy közelmúltbeli szakmai konferencián az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának jelenlétében – a Magyar Orvosi Kamara elnöke kijelentette, hogy kórházakat kell bezárni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kijelentette: a jelenlegi kormány nem bezárásra ítéli a vidéki kórházakat és osztályokat, amelyeket a korábbi kormány bezárt, hanem meg akarja menteni mindazt, ami a vidéki emberek biztonságos minőségi ellátáshoz valóban szükséges.

Jelezte: a vidéki kórházak nem most kerültek veszélybe, az elmúlt években a Fidesz-KDNP kormány alatt sorra zártak be az osztályok és részlegek, a személyzethiány, az elégtelen finanszírozás, a rossz munkakörülmények és a leromlott infrastruktúra miatt sokszor éppen ott, ahol a legnagyobb szükség lett volna rájuk.

Szerinte „ellátási sivatagok” alakultak ki, ahhoz, hogy minden ügyeletet adó osztályra jusson szakorvos és a felvett betegek biztonságban legyenek, a kapacitások racionális átrendezésére van szükség.

A Tisza azt vállalta, hogy megerősíti az alapellátást, bővíti a háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok és szakdolgozók lehetőségeit, fejleszti a járóbeteg szakrendeléseket, a nappali kórházakat és az egynapos sebészeti ellátásokat, míg a nagyobb szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat jól felszerelt centrumokban fogják biztosítani.

A képviselő nem fogadta el a választ, de az Országgyűlés többsége igen.