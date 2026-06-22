Nem bírt uralkodni magán a motoros, könyökkel csapott oda – videó

A felvételen az látható, hogy egy balra kanyarodó furgon és egy zöld jelzésnél érkező Mercedes ütközött össze. A baleset után több ember is azonnal a járművekhez sietett, hogy segítséget nyújtson a sérülteknek.

A videó alapján a Mercedes a külső sávban érkezett a kereszteződéshez, és lendületből haladt át a lámpánál, amikor zöldre váltott a jelzés. A felvétel a körülmények egy részét megmutatja, de a baleset pontos okait a hatósági vizsgálat tisztázhatja – írja a Bp-i Autósok közössége.

A közzétett videó második részében egy Vecsésen történt eset látható, ahol egy motoros az előzés miatt kialakult konfliktust az autó visszapillantó tükrének megrongálásával vezette le. A felvétel szerint a motoros könyökével nagy erővel csapott a tükörre, amely behajlott az ütéstől. A beszámoló szerint

az autó női sofőrjét sokkolták a történtek, ezért néhány másodpercig nem tudta folytatni az útját.