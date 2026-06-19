A rendőrség is vizsgálja az újbudai játszótéren hagyott gyerekek ügyét

Mint arról az Infostart is beszámolt, múlt szombaton késő eset érkezett a bejelentés a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központba, hogy a XI. kerület Bartók Béla úton a pesti éjszakában szülői felügyelet nélkül van négy gyermek a játszótéren, az egyik ránézésre is alig 2 éves.

Az ekkor már hűvösebb kora nyári estén a mindössze 2 éves gyermeken csak egy body volt; a gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, hogy addig maradjanak ott a játszótéren amíg jónak gondolják. Megadták a rendőröknek az édesanyjuk telefonszámát is, akik így tudtak vele beszélni. Ezután az édesanya elindult hazafelé. A rendőrök és a polgárőrök a gyerekeket és kerékpárjukat, kismotorjukat hazaszállították és épségben átadták az anyának. Hozzáteszik: a rendőrség a további szükséges intézkedéseket már aznap megtette.

Az eset kapcsán a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon nincsenek arra vonatkozó szabályok, hány éves kortól lehet egy gyereket felügyelet nélkül hagyni otthon vagy közterületen. Arra sincsenek szabályok, hogy a testvérek vigyázhatnak-e egymásra – hangzott el az RTL Híradójában.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy az esetet a XI. kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja és jelezték a történteket a gyámügyi hatóságok felé.