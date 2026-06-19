ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.24
usd:
308.3
bux:
138107.13
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Homeless child
Nyitókép: Getty Images/ Xavier_S

A rendőrség is vizsgálja az újbudai játszótéren hagyott gyerekek ügyét

Infostart

Magyarországon nincs szabály arra, hány éves kortól lehet egy gyereket egyedül hagyni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, múlt szombaton késő eset érkezett a bejelentés a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központba, hogy a XI. kerület Bartók Béla úton a pesti éjszakában szülői felügyelet nélkül van négy gyermek a játszótéren, az egyik ránézésre is alig 2 éves.

Az ekkor már hűvösebb kora nyári estén a mindössze 2 éves gyermeken csak egy body volt; a gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, hogy addig maradjanak ott a játszótéren amíg jónak gondolják. Megadták a rendőröknek az édesanyjuk telefonszámát is, akik így tudtak vele beszélni. Ezután az édesanya elindult hazafelé. A rendőrök és a polgárőrök a gyerekeket és kerékpárjukat, kismotorjukat hazaszállították és épségben átadták az anyának. Hozzáteszik: a rendőrség a további szükséges intézkedéseket már aznap megtette.

Az eset kapcsán a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon nincsenek arra vonatkozó szabályok, hány éves kortól lehet egy gyereket felügyelet nélkül hagyni otthon vagy közterületen. Arra sincsenek szabályok, hogy a testvérek vigyázhatnak-e egymásra – hangzott el az RTL Híradójában.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy az esetet a XI. kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja és jelezték a történteket a gyámügyi hatóságok felé.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A rendőrség is vizsgálja az újbudai játszótéren hagyott gyerekek ügyét

rendőrség

újbuda

anya

játszótér

veszélyeztetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt az óriási hőhullám, és nem látszik a vége – komoly figyelmeztetések a tudománytól és a hatóságtól

Itt az óriási hőhullám, és nem látszik a vége – komoly figyelmeztetések a tudománytól és a hatóságtól
Csütörtöktől tartós hőséghullám kezdődött, és egyelőre nem látszik, hogy mikor érkezhet markáns változás, enyhülés. A magas csúcshőmérsékletek mellett a hétvégétől már az éjszakák sem hoznak érdemi felfrissülést. Páll Márton meteorológus, a HungaroMet munkatársa és az országos tisztifőorvos is felemeli most a mutatóujját.
 

Elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombattól, részletek, ajánlások

Bedurvulhat hétvégén az időjárás, szinte az egész országra kiadták a figyelmeztetést

„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén

„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén

Minden pillanatban a magyar embereket szeretné képviselni, erről írt péntek reggel az EU-csúcs helyszínéről Magyar Péter miniszterelnök. „Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé.”
 

Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Ukrajna számára eljött a történelmi pillanat

Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok - az EU-csúcs első napja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállíthatatlan a dollár - szenved a forint

Megállíthatatlan a dollár - szenved a forint

A szerdai amerikai kamatdöntés óta nagyot erősödött a dollár, gyengül a forint és kritikus szinteken a japán jen. A mai nap európai konjunktúraadatokra, valamint jegybanki döntéshozók megszólalásaira figyelünk. A reggeli órákban a forint 309 felett van a dollárral és 353 felett az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a vége, nincs tovább: befejezi a válogatottban a kapuslegenda, ekkor látjuk utoljára

Itt a vége, nincs tovább: befejezi a válogatottban a kapuslegenda, ekkor látjuk utoljára

Véglegesnek tűnik a 40 éves német kapus, Manuel Neuer döntése: a vb az utolsó nagy világversenye, utána nem húzza fel a címeres mezt.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham wins big majority in Makerfield by-election as pressure mounts on Starmer over leadership

Burnham wins big majority in Makerfield by-election as pressure mounts on Starmer over leadership

Labour's Andy Burnham, who won 55% of the vote, says in his victory speech that this could be a "turning point" for the party.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 10:44
Kutatás: sokat javult az LMBTQ-közösség elfogadottsága Magyarországon egy évtized alatt
2026. június 19. 10:22
Vitézy Dávid furcsaságokat talált a sztrádák szakaszos lezárása körül, közbelép
×
×