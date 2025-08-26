Új mohácsi Duna-híd – A Hableány-tragédiában megismert darura vár egy 150 tonnás elem

150 tonnás szerkezetet húztak Mohácson a Duna partjára, ez az épülő új híd mederpillére lesz – írta a vg.hu. A partról majd a Hableány-tragédiánál kulcsszerepet játszó Clark Ádám úszódaru emeli a helyére a mederben. A készületekről Hargitai János kormánypárti országgyűlési képviselő osztott meg képeket, ő a "Mohács 500" miniszteri biztosa is.

Ez az első mederpillér, a másodikat jelenleg is gyártják, ezek egyenként bő 150 tonnát nyomnak.

A mohácsi beruházás mentén a hídhoz vezető utakat is serényen építik az ország egyik legjelentősebb, most zajló közúti beruházásaként. A fejlesztés az érintett régiók és települések elérhetősége szempontjából fontos.

A híd nevéről is szavaztak a mohácsiak: a Mohácson hallottam Facebook-csoportban a Busó híd kapta a legtöbb voksot (38 százalék), miközben az ellenzők szerint "nem kéne ezt mindenre ráragasztani". A II. Lajos (a mohácsi csatában elhunyt magyar király) híd elnevezés mellett is sokan álltak, de Kanizsai Dorottya (a mohácsi csata hőseinek végtisztességében játszott kulcsszerepet) neve is többek tetszését elnyerte.