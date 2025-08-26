ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.18
usd:
341.58
bux:
0
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Személyi járatú komp a megáradt Dunán Mohácsnál 2024. szeptember 24-én.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Új mohácsi Duna-híd – A Hableány-tragédiában megismert darura vár egy 150 tonnás elem

Infostart

Valószínűleg már a neve is megvan az átkelőnek, melynek egyik pillére már a parton várja a sorsát.

150 tonnás szerkezetet húztak Mohácson a Duna partjára, ez az épülő új híd mederpillére lesz – írta a vg.hu. A partról majd a Hableány-tragédiánál kulcsszerepet játszó Clark Ádám úszódaru emeli a helyére a mederben. A készületekről Hargitai János kormánypárti országgyűlési képviselő osztott meg képeket, ő a "Mohács 500" miniszteri biztosa is.

Ez az első mederpillér, a másodikat jelenleg is gyártják, ezek egyenként bő 150 tonnát nyomnak.

A mohácsi beruházás mentén a hídhoz vezető utakat is serényen építik az ország egyik legjelentősebb, most zajló közúti beruházásaként. A fejlesztés az érintett régiók és települések elérhetősége szempontjából fontos.

A híd nevéről is szavaztak a mohácsiak: a Mohácson hallottam Facebook-csoportban a Busó híd kapta a legtöbb voksot (38 százalék), miközben az ellenzők szerint "nem kéne ezt mindenre ráragasztani". A II. Lajos (a mohácsi csatában elhunyt magyar király) híd elnevezés mellett is sokan álltak, de Kanizsai Dorottya (a mohácsi csata hőseinek végtisztességében játszott kulcsszerepet) neve is többek tetszését elnyerte.

Kezdőlap    Belföld    Új mohácsi Duna-híd – A Hableány-tragédiában megismert darura vár egy 150 tonnás elem

híd

mohács

busójárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Próbál levegőhöz jutni a forint

Próbál levegőhöz jutni a forint

Erősödni próbál kedd reggel a forint azt követően, hogy tegnap új kéthetes mélyponton járt a magyar deviza. Egyelőre korai lenne megmondani, mekkora tér lehet egy esetleges erősödésre, a befektetők ma elsősorban a Monetáris Tanács kamatdöntésére és a jegybank üzeneteire fókuszálhatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel

Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel

A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli hostage families block major roads as they hold day of protests

Israeli hostage families block major roads as they hold day of protests

It comes after at least 20 people, including five journalists, were killed in a double Israeli strike on a Gaza hospital, the Hamas-run health ministry says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 08:06
Házak közé zuhant egy hőlégballon Magyarország második legnagyobb városában – videó
2025. augusztus 26. 07:09
Itt az Otthon Starthoz kiadott rendelet, amit annyian vártak
×
×
×
×