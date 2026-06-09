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Back view of a female teacher teaching large group of elementary students in the classroom.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt

Infostart / InfoRádió

A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter megszüntetné a jelenlegi formájában a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A szervezet elnöke, Totyik Tamás az InfoRádióban azt mondta, a rendszer jelentős pluszterheket rótt a pedagógusokra, ráadásul szerinte az előző kormány még csak a a forrását sem biztosította a költségvetésben a teljesítményértékeléseknek.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) örömmel fogadta, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felülvizsgálná a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét (TÉR).

A tárcavezető Facebook-oldalán közölte: továbbra is szükség van a pedagógusok teljesítményértékelésére, csak nem a jelenlegi formájában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy megkezdték a rendszer átfogó felülvizsgálatának előkészítését mind a közoktatás, mind a szakképzés területén.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke ugyanakkor aggasztónak tartja, hogy a korábban elért teljesítményértékelési illetményeknek nincs anyagi forrása a költségvetésben. Totyik Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, a TÉR „egy felesleges bürokratikus rendszer, ami jelentős pluszterheket ró a pedagógusokra”.

Az ismeretségi körében vannak olyanok, akiknek csak az adminisztratív teendők 10-12 órát vettek igénybe, az egyéb feladatok teljesítését pedig ezen felül kellett megoldaniuk.

A szakszervezeti elnök szerint „nagyon sok szubjektív elemmel van teletűzdelve a rendszer, és teljesen kiszolgáltatottak voltak az igazgató személyének” a tanárok, tanítók. Ebből a szempontból komoly előrelépésnek tartja Lannert Judit bejelentését, amit támogatnak. Különösen a tárcavezető azon elképzelését üdvözlik, hogy az intézményre mint szervezetre próbálnak majd koncentrálni, és ott végeznék el a teljesítményértékelést. Magyarán az egész intézmény állapotát akarják felmérni az elmondottak szerint.

A PSZ azonban azt is elvárná a minisztériumtól, hogy amikor az intézményértékelések megtörténnek, akkor ne csak az érintett intézményvezetőn kérjék számon a kifogásolt dolgokat, hanem

„ha megállapítják, hogy az államnak elmaradása van, vagy beavatkozást kell végrehajtani, akkor ezeket a beavatkozásokat a valóságban is megtegyék”.

Totyik Tamás egy szerinte súlyos problémára is felhívta a figyelmet. Mint mondta, azért is szükséges az egész rendszer felfüggesztése, mert a költségvetésben sem a minisztérium, sem a szakszervezet

„nem találta azt a 9,5 milliárd forintot, amit erre a célra forrásként fel kellett volna használni további teljesítményértékelésre”.

Úgy véli, a TÉR-rel nemcsak az a probléma, hogy egy felesleges adminisztratív teher, hanem az is, hogy ennek még csak a forrását sem biztosította a költségvetésben az előző kormány.

Totyik Tamás egyben jelezte, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének vezetői és szakemberei a hamarosan kezdődő nyári szünet ideje alatt is folyamatosan elérhetőek lesznek az oktatási tárca döntéshozói számára, hogy egyeztessenek a legfontosabb kérdésekről, teendőkről.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt

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Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt

Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt
A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter megszüntetné a jelenlegi formájában a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A szervezet elnöke, Totyik Tamás az InfoRádióban azt mondta, a rendszer jelentős pluszterheket rótt a pedagógusokra, ráadásul szerinte az előző kormány még csak a a forrását sem biztosította a költségvetésben a teljesítményértékeléseknek.
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