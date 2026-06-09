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A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelye 2026. május 22-én, miután robbanás történt az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi robbanás következményeiről

Infostart / MTI
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Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt; két dolgozó pedig már a munkába is visszatért – közölte a Mol.

A közlemény szerint a tiszaújvárosi Olefin-1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát - olvasható a Mol közleményében.

Múlt héten kedden a Debreceni Egyetem sajtóközpontja arról tájékoztatott, hogy folyamatosan javul a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről odaszállított négy sérült állapota, egyikük már elhagyhatta az égési intenzív osztályt, kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház sajtóosztálya szintén június 2-án közölte, hogy már csak egy sérültet kezelnek a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban. Mint írták, folyamatosan javul a baleset sérültjeinek állapota, közülük egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el a kórházat. Az intézményben ápolt harmadik sérült "jó, általános állapotban" van, őt sebkezelés miatt ápolja még a kórház Baleseti- és Mozgásszervi Sebészeti Centrum Akut mozgásszervi sebészeti osztályán.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.

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