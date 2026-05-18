A brazil Neymar a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjében játszott Brazília-Dél-Korea mérkõzésen a dohai 974 Stadionban 2022. december 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Neymar szerint rengeteg ostobaságot beszélnek róla

A hazájában válogatottsági rekordernek számító Neymar kijelentette, megérdemli a helyét a labdarúgó-világbajnokságra nevezett kibővített brazil keretben.

A Santos csatára 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával csúcstartó Brazíliában, de legutóbb 2023 októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig szinte rendszeresen sérülésekkel bajlódik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a múlt héten megnevezett ötven játékost, akik az úgynevezett kibővített világbajnoki keret tagjai, s köztük helyet kapott a 34 éves csatár is. Az olasz szakember azonban hozzátette, Neymarnak tökéletesen egészségesnek kell lennie, és mellette jól kell játszania a klubjában, hogy bekerülhessen a szűkített vb-keretbe.

„Fizikailag nagyszerűen érzem magam, minden mérkőzéssel javulok” – mondta a támadó a Santos vasárnapi, a Coritibától elszenvedett 3–0-s vereségét követően. Hozzátette, nehéz időszakon van túl, de mindent megtett, hogy szerepelhessen a világbajnokságon.

„Rengeteg ostobaság elhangzott az állapotomról, nagyon szomorú, ahogy az emberek erről beszélnek. Keményen dolgoztam, csendben, otthon”

– fogalmazott, és kiemelte, elégedett az eddig mutatott teljesítményével is.

„Egészéges vagyok és megérdemlem a helyen a vb-keretben, de bármi is történik, Ancelotti minden bizonnyal a huszonhat legjobb játékost viszi majd el a vb-re” – zárta a csatár, aki a Coritiba elleni bajnoki végén dühös tiltakozásba kezdett a pálya szélén, mert tévesen cserélték le. Kisebb sérülés miatt az oldalvonalon kívül ápolták, amikor a vezetőedző cserélt, a negyedik játékvezető pedig – állítólag – tévedésből Neymar számát emelte a magasba. Mivel a cserejátékos gyorsan pályára lépett, a Santos csapatkapitánya kénytelen volt leülni a kispadra, majd a kamerának mutatva bizonygatta, hogy az úgynevezett cserekártyán nem is szerepelt a neve. A kirohanás minden bizonnyal azért történt, mert Ancelotti hétfőn szűkíti a brazil világbajnoki keretét.

A június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az ötszörös világbajnok brazil válogatott a C csoportban szerepel. Két nappal a nyitómérkőzés után Marokkó, június 19-én Haiti, újabb öt nap elteltével pedig Skócia ellen lép pályára.

