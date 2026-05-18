Gyilkos földrengés sújtotta Dél-Kínát, egy „apró csoda” is történt

A rengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liucsou város térségében, mintegy 8 kilométeres mélységben a kínai földrengésfigyelő központ adatai szerint.

A CCTV állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést, és a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki.

A mentőalakulatok hétfő délig több eltűnt személy után kutattak. Egy korábban eltűntként nyilvántartott 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt, majd kórházba szállították.

Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések, a legsúlyosabb természeti katasztrófa az elmúlt évtizedekben a 2008-as szecsuani földrengés volt, amelyben több mint 87 ezren haltak meg vagy tűntek el.