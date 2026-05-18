Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után az MNB Teátrumában 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Varga Mihály szerint egyre értékesebbek a nemzetközi együttműködések

Infostart / MTI

A jegybankelnök a 11. Lámfalussy Konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy megszűnt a korábban jól ismert, kiszámítható világgazdasági környezet, és ma már inkább az egyensúlytalanság a jellemző. Egy ilyen helyzetben pedig felértékelődnek a nemzetközi kapcsolatok.

A jelenlegi világgazdasági környezetben minden korábbinál fontosabbá vált a stabilitás és a függetlenségen alapuló nemzetközi együttműködés – mondta Varga Mihály magyar jegybankelnök hétfőn Budapesten, a 11. Lámfalussy Konferencia megnyitóján.

Varga Mihály nyitóbeszédében kiemelte: a korábban megszokott, kiszámítható világgazdasági környezet megszűnt, a globális gazdaságot pedig egyre inkább válságok, geopolitikai feszültségek és növekvő egyensúlytalanságok jellemzik. Mint mondta, a világgazdasági pólusok korábban példátlan átrendeződésének vagyunk tanúi: Kína felemelkedésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívások érik az Egyesült Államok dominanciáját, miközben Európa relatív gazdasági lemaradása is egyre nyilvánvalóbbá válik.

Az új technológiák, köztük a mesterséges intelligenciára épülő megoldások további gazdasági és társadalmi változásokat hozhatnak

– tette hozzá. A jegybankelnök hangsúlyozta: a világgazdaságban kialakult egyensúlytalanságok globális kihívást jelentenek, amelyek kezelése csak közös erőfeszítésekkel lehet eredményes. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése ennek szellemében alakította ki működésének új alapjait, amelyek az intézmény racionalizálása mellett a törvényben rögzített alapfeladatokra helyezik a hangsúlyt. A jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása, emellett fontos feladat a pénzügyi stabilitás és a gazdaság ellenállóképességének erősítése is – mutatott rá.

Varga Mihály emlékeztetett: az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi, 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Hozzátette:

Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna.

Az euró bevezetésével kapcsolatban a jegybankelnök rámutatott: Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat.

Adam Glapinski lengyel jegybankelnök, akit vasárnap az MNB Lámfalussy Sándor-díjjal tüntetett ki, a konferencián tartott nyitóelőadásában arról beszélt, hogy a geopolitikai konfliktusok és a nagyhatalmi verseny tartósan alakítják át a világrendet. Felidézte: a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint jelenleg több mint 60 fegyveres konfliktus zajlik világszerte, amire a második világháború óta nem volt példa.

A lengyel jegybankelnök hangsúlyozta: Lengyelország történelmi tapasztalatai és Oroszország szomszédos országokkal szembeni agresszív fellépése miatt Varsó a NATO-tagállamok között az egyik legmagasabb védelmi kiadással rendelkezik GDP-arányosan.

Glapinski szerint a Szovjetunió felbomlása után kialakult egypólusú világrend átalakulóban van, Kína felemelkedése pedig alapvetően változtatja meg a globális gazdasági és geopolitikai viszonyokat. Úgy vélte:

Európa relatív gazdasági súlya és versenyképessége folyamatosan csökken, amit a túlzott szabályozás, a bürokrácia és a magas energiaárak is erősítenek.

Kiemelte: a geopolitikai turbulenciák idején a központi bankok elsődleges feladata az árstabilitás megőrzése. A jegybanki függetlenség gyengülése növelheti az inflációs várakozásokat, az államadósság finanszírozási költségeit és a pénzügyi piacok volatilitását – figyelmeztetett.

Az euróövezeti csatlakozással kapcsolatban rámutatott: a túl korai euróbevezetés a felzárkózó gazdaságokban egyensúlytalanságokhoz és versenyképességi problémákhoz vezethet.

A nyitóelőadásokat Martin Kocher, az Osztrák Nemzeti Bank elnökének beszéde zárta. A jegybankelnök kiemelte: Európa számára a kiszámítható, szabályalapú gazdasági környezet megőrzése versenyelőnyt jelenthet a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette. Az euró az elmúlt 25 évben a világ egyik legfontosabb valutájává vált, amely jelentős stabilizáló szerepet tölt be az európai gazdaságban – emlékeztetett. Hozzátette: az Egyesült Államok növekvő államadóssága és a dollár geopolitikai eszközként való használata hosszabb távon növelheti az euró globális jelentőségét.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma

Japán a meglévő készleteiből értékesítené a Fülöp-szigeteknek a szolgálatból hamarosan kivont 88-as típusú hajóelhárító rakétarendszereit, ez lehet az ország történetének első hajóelhárítórakéta-exportja - írta a Defence Express.

Óriási pénzt vett ki a cégéből Bochkor Gábor: anyagi helyzetéről vallott a legendás rádiós

A Bochkor Gábor érdekeltségébe tartozó Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft.-ből a tulajdonos több mint 50 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.

At least six Americans exposed to Ebola during DR Congo outbreak

One of the six Americans believed to have been exposed is experiencing symptoms, according to media reports.

