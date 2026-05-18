Egy régebbi edzője közeledik a Real Madrid kispadjához

Az M4 Sport cikke szerint Fabrizio Romano, az olasz átigazolási mindentudó értesülése, hogy a Real Madrid labdarúgócsapata megállapodott José Mourinhóval, ő lesz a blancók következő vezetőedzője.

? BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! ??



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

A transzferguru bejegyzésében az olvasható, hogy a felek szóban mindenben megállapodtak, már csak a dokumentumok aláírása hiányzik a véglegesítéshez – a vezetőedző a tervek szerint két évre ír majd alá régi-új csapatához.

Mourinho első ízben még 2010 és 2013 nyara között ült a Real Madrid kispadján, 178 mérkőzésen irányította az együttest, amellyel átlagosan 2.30 pontot szerzett. Egyszer La Ligát, egyszer Király-kupát és egyszer spanyol Szuperkupát nyert a „Királyiakkal”.