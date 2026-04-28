2026. április 28. kedd Valéria
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fesztiválozó fiatalok.
Nyitókép: Pexels

Figyelő szemek jelennek meg a fesztiválokon is

Infostart / MTI

A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzéssorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve.

A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak lesznek, és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Az ellenőrzéseket élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontok szerint végzik – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatósági fellépés fókuszában az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása és a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése áll. A kormányhivatalok vizsgálják egyebek mellett

  • a mérlegek hitelességét,
  • az árfeltüntetést,
  • az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását,
  • a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást.

A hatóság jelezte: a nyári ellenőrzésekben a vendéglátóhelyek élelmiszer-biztonsági és higiéniai vizsgálata is központi szerepet kap, különös tekintettel a Balaton térségére, ahol a megnövekedett forgalom fokozott kockázatokat jelent. Az ellenőrzések kiterjednek a fesztiválokra, strandokra, fagylaltozókra, valamint más turisztikailag frekventált helyszínekre. A vizsgálatok során a szakemberek átfogóan értékelik egyebek mellett

az általános higiénés állapotokat, az alapanyagok megfelelő tárolását, nyomonkövethetőségét és felhasználását, továbbá a személyi higiénia betartását.

Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Az allergén tájékoztatás ellenőrzése szintén kiemelt szempont.

Ugyanakkor a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat is fokozottan vizsgálja a hatóság, próbavásárlással egybekötve. A díjtáblázat, az ártájékoztatás és a taxaméter, valamint a tarifa megfelelő alkalmazása különösen fontos ellenőrzési szempont.

A tavalyi ellenőrzések eredményei

Az NKFH által indított vizsgálatokat a tavaly tapasztalt jogsértések is indokolják. 2025-ben összesen 734 kereskedelmi egység ellenőrzését végezték el a nyári időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, ezek közül 205-nél állapítottak meg jogsértést, azaz a kifogásolási arány 28 százalékos volt. A leggyakrabban a mérlegek hitelességével kapcsolatban merültek fel kifogások (18 százalékos kifogásolási arány), de a vásárlók könyvével és az eladási ár vagy egységár feltüntetésének hiányával összefüggésben is 12-12 százalék volt a jogsértések aránya.

Az eljárások során összesen 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

Ezen felül az élelmiszer-biztonság területén 2025-ben a strandbüfék, fesztiválok és fagyizók országos ellenőrzése eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból.

Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.

Emellett 155 személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzést folytattak le a kormányhivatalok tavaly, és minden ötödik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot az ellenőrök, míg minden harmadik próbavásárlás kapcsán szükség volt hatósági eljárás megindítására.

Az NKFH által elrendelt vizsgálatok célja a fogyasztók egészségének és anyagi biztonságának védelme, a szolgáltatások iránti bizalom erősítése, valamint a vállalkozások jogkövető működésének ösztönzése.

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

A két miniszteren kívül egy kormánybiztos-jelöltet is megnevezett keddi Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke.
 

Varga Mihály: talán túl nagyok a magyarok várakozásai az euróbevezetéssel szemben

Varga Mihály: talán túl nagyok a magyarok várakozásai az euróbevezetéssel szemben

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A jegybank elnöke értékelheti az elmúlt hetek piaci fejleményeit, illetve megszólalhat a Tisza Párt gazdasági terveivel kapcsolatban is.

Csodaszép idővel érkezik meg a május: mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén

Csodaszép idővel érkezik meg a május: mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén

A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.

King to attend White House ceremony with Trump ahead of speech to Congress

King to attend White House ceremony with Trump ahead of speech to Congress

The UK monarch will also attend a bilateral meeting with the US president before calling for "reconciliation and renewal" between the US and UK in an historic address to lawmakers.

