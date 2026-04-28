Figyelő szemek jelennek meg a fesztiválokon is

A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak lesznek, és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Az ellenőrzéseket élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontok szerint végzik – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatósági fellépés fókuszában az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása és a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése áll. A kormányhivatalok vizsgálják egyebek mellett

a mérlegek hitelességét,

az árfeltüntetést,

az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását,

a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást.

A hatóság jelezte: a nyári ellenőrzésekben a vendéglátóhelyek élelmiszer-biztonsági és higiéniai vizsgálata is központi szerepet kap, különös tekintettel a Balaton térségére, ahol a megnövekedett forgalom fokozott kockázatokat jelent. Az ellenőrzések kiterjednek a fesztiválokra, strandokra, fagylaltozókra, valamint más turisztikailag frekventált helyszínekre. A vizsgálatok során a szakemberek átfogóan értékelik egyebek mellett

az általános higiénés állapotokat, az alapanyagok megfelelő tárolását, nyomonkövethetőségét és felhasználását, továbbá a személyi higiénia betartását.

Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Az allergén tájékoztatás ellenőrzése szintén kiemelt szempont.

Ugyanakkor a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat is fokozottan vizsgálja a hatóság, próbavásárlással egybekötve. A díjtáblázat, az ártájékoztatás és a taxaméter, valamint a tarifa megfelelő alkalmazása különösen fontos ellenőrzési szempont.

A tavalyi ellenőrzések eredményei

Az NKFH által indított vizsgálatokat a tavaly tapasztalt jogsértések is indokolják. 2025-ben összesen 734 kereskedelmi egység ellenőrzését végezték el a nyári időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, ezek közül 205-nél állapítottak meg jogsértést, azaz a kifogásolási arány 28 százalékos volt. A leggyakrabban a mérlegek hitelességével kapcsolatban merültek fel kifogások (18 százalékos kifogásolási arány), de a vásárlók könyvével és az eladási ár vagy egységár feltüntetésének hiányával összefüggésben is 12-12 százalék volt a jogsértések aránya.

Az eljárások során összesen 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

Ezen felül az élelmiszer-biztonság területén 2025-ben a strandbüfék, fesztiválok és fagyizók országos ellenőrzése eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból.

Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.

Emellett 155 személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzést folytattak le a kormányhivatalok tavaly, és minden ötödik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot az ellenőrök, míg minden harmadik próbavásárlás kapcsán szükség volt hatósági eljárás megindítására.

Az NKFH által elrendelt vizsgálatok célja a fogyasztók egészségének és anyagi biztonságának védelme, a szolgáltatások iránti bizalom erősítése, valamint a vállalkozások jogkövető működésének ösztönzése.