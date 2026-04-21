Egy évszázad után először nem a Városligetben lesz a szakszervezeti majális

135 év után először nem a Városligetben lesz az évtizedek óta megszokott hagyományos érdekvédelmi majális. A park kezelője szerint a kért területeket már korábban lefoglalták más rendezvényszervezők, köztük egy kutyás fesztivál.

A Városliget Zrt. az InfoRádió megkeresésére azt közölte: a területhasználati kérelmeket a hatályos szabályzat alapján bírálják el,

több azonos időpontra és helyszínre vonatkozó igény esetén az időbeliség elvét követve, transzparens eljárásrend szerint

A dokumentált és visszakereshető adatok alapján állításuk szerint

a Dogs fesztivál szervezőitől március 2-án, míg

a szakszervezeti szövetségtől március 24-én kapták meg a szabályszerű területhasználati kérelmet.

Hozzátették: a Városliget Zrt.-nek nincs lehetősége visszavonni egy adott területre szabályszerűen kiadott korábbi döntését, annak megváltoztatása csakis a jogszerű területhasználó kezdeményezésére történhet meg.

A szakszervezeti vezetők ugyanakkor vitatják az indoklás jogosságát. Úgy vélik, időben jelezték igényüket. Azt írták:

a január 8-a óta folytatott többszöri levélváltással tudják bizonyítani, hogy a területet kezelő cég állításával ellentétben nem március végén, hanem már januárban jelezték szokásos területfoglalási szándékukat.

Karácsony Gergely főpolgármester a napokban levélben szólította fel a céget a döntés megváltoztatására. Ezután a társaság az új helyszín kiválasztására úgynevezett „egyeztető bejárásra” invitálta a MASZSZ képviselőit – részletezték az InfoRádióhoz is eljuttatott közleményükben.

Zlati Róbert, a szakszervezet elnöke szerint ugyanakkor a Városliget Zrt. már későn ajánlotta fel ezt a lehetőséget.

„Azért fölvet kérdéseket, hogy hogy lehet az, hogy most esetleg lehetne kompromisszumot találni, akkor miért nem lehetett hónapokkal ezelőtt”

– fogalmazott, hozzátéve: „és ez a, mondjuk úgy, hogy számháború is, amely itt lezajlott közöttünk. Az is érdekes, hogy száz éven keresztül ott tartottuk a rendezvényünket, és minden év januárjának első hetében jelezzük, és most is jeleztük, hogy a városligeti majálist meg szeretnénk tartani. Hát ehhez képest most van egy olyan fesztivál, amelyik talán már a harmadik éve a Városligetben tartja ezt az eseményt, és úgy látszik, hogy őket sikerült beengedni, minket pedig már véglegesen nem”.

A vita eredményeként a Magyar Szakszervezeti Szövetség úgy döntött, a Városligeten kívül, saját szervezésű utcabállal emlékeznek meg a munka ünnepéről székházuk előtt a Városligeti fasorban.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Rozgonyi Ádám készítette.