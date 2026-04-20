Bűnügyi felügyeletbe került Halásztelek polgármestere

Bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek, korrupcióval gyanúsított polgármestere – derült ki a Fővárosi Törvényszék hétfői közleményéből.

A Budai Központi Kerületi Bíróság korrupció gyanúja miatt elrendelte egy polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását négy hónapra – közölte a törvényszék, nem említve az érintett politikus nevét.

A közleményben tudatták: megalapozott a gyanúja annak, hogy a polgármester megállapodott egy országgyűlési képviselővel, hogy az érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassa anyját. A nő fizetésének javát átutalta fiának, aki a kapott összeg egy részét – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért kötött megállapodás alapján – jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás, hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, valamint felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása lehet – írta bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án tudatta, hogy őrizetbe vette Halásztelek polgármesterét, és a Fővárosi Törvényszék közleményében felsorolt gyanúsítást fogalmazott meg. Azt írták, hogy a halászteleki polgármester „hozzátartozója”, egy hetvenéves nyugdíjas 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott”. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Halásztelek polgármestere Nagy Barnabás (Fidesz-KDNP).

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének és meghiúsításának megakadályozása érdekében indítványozta a gyanúsított bűnügyi felügyeletének és távoltartásának elrendelését. A bíróság megállapította, hogy a férfi a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, és fennáll a veszélye, hogy az eljárás meghiúsítására törekedne, ezért elrendelte a korlátozásokat - írta a törvényszék.

"Figyelemmel a terhelt közvetlenség elve alapján tapasztalt személyiségére, az eljárás során tanúsított magatartására, tőle a magatartási szabályok betartása alappal elvárható. A bíróság ennél szigorúbb döntést nem hozhatott, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta" - áll a törvényszék közleményében.

Április 16-án a Telex közölte: megkeresésére a Fidesz-frakció azt írta, hogy az illető Bóna Zoltán képviselői munkáját segítő titkárként dolgozott, de napi munkájára csak közvetlen felettesének volt rálátása.