2026. április 20. hétfő Tivadar
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Bűnügyi felügyeletbe került Halásztelek polgármestere

Infostart / MTI

Több mint 13 millió forint kerülhetett jogosulatlanul az anyjához, majd visszaosztásra.

Bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek, korrupcióval gyanúsított polgármestere – derült ki a Fővárosi Törvényszék hétfői közleményéből.

A Budai Központi Kerületi Bíróság korrupció gyanúja miatt elrendelte egy polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását négy hónapra – közölte a törvényszék, nem említve az érintett politikus nevét.

A közleményben tudatták: megalapozott a gyanúja annak, hogy a polgármester megállapodott egy országgyűlési képviselővel, hogy az érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassa anyját. A nő fizetésének javát átutalta fiának, aki a kapott összeg egy részét – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért kötött megállapodás alapján – jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás, hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, valamint felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása lehet – írta bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án tudatta, hogy őrizetbe vette Halásztelek polgármesterét, és a Fővárosi Törvényszék közleményében felsorolt gyanúsítást fogalmazott meg. Azt írták, hogy a halászteleki polgármester „hozzátartozója”, egy hetvenéves nyugdíjas 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott”. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Halásztelek polgármestere Nagy Barnabás (Fidesz-KDNP).

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének és meghiúsításának megakadályozása érdekében indítványozta a gyanúsított bűnügyi felügyeletének és távoltartásának elrendelését. A bíróság megállapította, hogy a férfi a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, és fennáll a veszélye, hogy az eljárás meghiúsítására törekedne, ezért elrendelte a korlátozásokat - írta a törvényszék.

"Figyelemmel a terhelt közvetlenség elve alapján tapasztalt személyiségére, az eljárás során tanúsított magatartására, tőle a magatartási szabályok betartása alappal elvárható. A bíróság ennél szigorúbb döntést nem hozhatott, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta" - áll a törvényszék közleményében.

Április 16-án a Telex közölte: megkeresésére a Fidesz-frakció azt írta, hogy az illető Bóna Zoltán képviselői munkáját segítő titkárként dolgozott, de napi munkájára csak közvetlen felettesének volt rálátása.

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Mennyire van valós esélye az ukrán EU-tagságnak?

Az oligarchák felszámolásával nem áll jól Ukrajna, valamint a korábbi időszak korrupciós ügyei sem vetnek túl jó fényt az ország uniós csatlakozási esélyeire – hangzott el azon a minapi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián, amelyen a négy éve önvédelmi háborút folytató keleti szomszédunk uniós csatlakozási kilátásait vitatták meg szakértők. Szerintük nem várható, hogy 2027-re a csatlakozási tárgyalási fejezeteket le tudná zárni Ukrajna. Ha addigra véget is érne a háború, a balkáni országok tapasztalatai alapján még legalább tíz évbe telne, mire rendeződne az ország helyzete.

Sokan elkövetik ezt a hibát a tavaszi kertekben: ezen múlik a mókusbébik élete + Videó

Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

