Szijjártó Péter megnevezte örök szövetségesét

A miniszter szombat késő este megosztott bejegyzésében nem tért ki a politikai aktualitásokra, helyette a Budapest Honvéd győzelmét üdvözölte.

Szijjártó Péter a labdarúgó NB II-ben megrendezett Honvéd–Mezőkövesd mérkőzés után gratulált a kispesti csapatnak, amely 2–1-es arányban diadalmaskodott.

A politikus – aki a múlt vasárnapi eredményváró eseményen sem vett részt – posztjában „öröknek” nevezte szövetségét a sporttal és aktuális kedvenc csapatával, hangsúlyozva, hogy a Dunakeszi Kinizsi után jelenleg a kispesti együttesnek szurkol.

Az Infostart információja szerint, amely egy helyi képviselőtől származik, a csapat szeretne feljutni a futsal NB I-be.