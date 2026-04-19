2026. április 19. vasárnap Emma
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

Szijjártó Péter megnevezte örök szövetségesét

Hosszabb szünet után ismét bejegyzést tett közzé hivatalos közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A leköszönő tárcavezető a választások óta kerüli a politikai jellegű megnyilvánulásokat, ezúttal sportélményéről számolt be.

A miniszter szombat késő este megosztott bejegyzésében nem tért ki a politikai aktualitásokra, helyette a Budapest Honvéd győzelmét üdvözölte.

Szijjártó Péter a labdarúgó NB II-ben megrendezett Honvéd–Mezőkövesd mérkőzés után gratulált a kispesti csapatnak, amely 2–1-es arányban diadalmaskodott.

A politikus – aki a múlt vasárnapi eredményváró eseményen sem vett részt – posztjában „öröknek” nevezte szövetségét a sporttal és aktuális kedvenc csapatával, hangsúlyozva, hogy a Dunakeszi Kinizsi után jelenleg a kispesti együttesnek szurkol.

Az Infostart információja szerint, amely egy helyi képviselőtől származik, a csapat szeretne feljutni a futsal NB I-be.

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása
A benzinár-emelkedés elsőre egyszerű pénztárcasokk, hiszen többet fizetünk ugyanazért. Valójában azonban mélyebb gazdasági átrendeződés zajlik. Az ársokk nemcsak fájdalmat okoz, hanem döntésre kényszerít, és ezzel felgyorsítja a technológiaváltást. Ami tegnap még alternatíva volt, ma már racionális választás.
Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

