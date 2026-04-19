Most érkezett, lezárják a kisváros vasútállomását

A MÁV Pályaműködtetési Zrt. tájékoztatása szerint április 20-án, hétfőn zárják le az állomásépületet. A munkálatok ideje alatt a jegypénztár, a váróterem és a szociális helyiségek egy külön erre a célra kialakított „konténervárosban” kapnak helyet - írja a szon.hu.

A kivitelezés tervezetten 2026. szeptember 30-ig tart. A vasúttársaság a helyszínen információs táblákkal segíti a tájékozódást, és folyamatosan frissíti az utazással kapcsolatos információkat a felújítás ideje alatt. Az önkormányzat kéri a helybéliek és az utazók türelmét a korszerűsítés befejezéséig.