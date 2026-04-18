Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Pénteken megkezdődött a külképviseleteki szavazókörben és az átjelentkezéssel választók szavazatainak feldolgozása.

A Tisza Pártnak a szombat napközbeni adatok szerint már három egyéni körzetet sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt már 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét – írja a Portfolio a Választás.hu adatai alapján.

A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe.

A végeredmény elvileg szombat estig kialakul. A feldolgozottság 99,83 százalékos.

A Nemzeti Választási Iroda honlapja már 141 képviselői helyet mutat a Tiszának az eddigi 140 helyett, átbillenő körzetre inkább már csak matematikailag van esély, de a kompenzációk miatt várhatóan ez sem változtatna már a mandátumszámon.

A Tisza Pártnak 133 hely „óta” megvan a kétharmada a hamarosan felálló Országgyűlésben.

A győzteskompenzáció alapján a Tisza Pártnak vagy 141, vagy 142 fős frakciója lehet majd, Bujdosó Andrea vezetésével.