2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
A parlamenti patkó színezete a szombat délutáni állás szerint
Nyitókép: Választás.hu

Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.

Pénteken megkezdődött a külképviseleteki szavazókörben és az átjelentkezéssel választók szavazatainak feldolgozása.

A Tisza Pártnak a szombat napközbeni adatok szerint már három egyéni körzetet sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt már 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét – írja a Portfolio a Választás.hu adatai alapján.

A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe.

A végeredmény elvileg szombat estig kialakul. A feldolgozottság 99,83 százalékos.

A Nemzeti Választási Iroda honlapja már 141 képviselői helyet mutat a Tiszának az eddigi 140 helyett, átbillenő körzetre inkább már csak matematikailag van esély, de a kompenzációk miatt várhatóan ez sem változtatna már a mandátumszámon.

A Tisza Pártnak 133 hely „óta” megvan a kétharmada a hamarosan felálló Országgyűlésben.

A győzteskompenzáció alapján a Tisza Pártnak vagy 141, vagy 142 fős frakciója lehet majd, Bujdosó Andrea vezetésével.

Az agentic AI (ügynöki mesterséges intelligencia) gyökeresen átalakíthatja a pénzügyi szektort. A KPMG becslése szerint évi 3 ezer milliárd dolláros termelékenységnövekedést és átlagosan 5,4 százalékos EBITDA-javulást hozhat nekik. A technológia bevezetése azonban komoly akadályokba ütközik. Bár a cégek 99 százaléka tervezi az AI-megoldások éles üzembe állítást, eddig mindössze 11 százalékuk jutott el odáig.

A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.

The strait was closed after the US and Iran announced its opening on Friday - Tehran says the continued US blockade of its ports is to blame.

