2026. április 16. csütörtök Csongor
Nyitókép: Unsplash.com

Szennyezett víz folyt a csapból a sürgősségin, tizenegyen fogyaszhattak belőle

Infostart / MTI

Szennyező anyag került a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.

Szennyező anyag, dietilén-glikol került a szombathelyi Markusovszky Kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába szerda délután az épület klímaberendezésének karbantartási munkálatai közben, ezért a vízszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A víz elszíneződését a kórházi személyzet észlelte, azonnal elzárták a vizet, és megkezdték a hiba elhárítását – írták.

Hangsúlyozták: minden beteget és kórházi dolgozót egyenként kikérdeztek, ennek során azt állapították meg, hogy 11 ember fogyaszthatott a szennyezett vízből.

Az érintettektől vért vettek toxikológiai vizsgálathoz, az eddigi eredmények negatívak.

Az intézmény palackozott vízzel gondoskodott a betegek ivóvízellátásáról és mosakodási lehetőségéről.

A kórház közleménye szerint az esetről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amelynek munkatársai csütörtök délelőtt mintát vettek az újratöltött vízhálózati rendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye vasárnapra várható.

A katasztrófavédelem feljelentése alapján a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására. A kórház a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul tájékoztatni fogja – írták a közleményben.

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások
Elemzők az Arénában

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor

19 órakor a Patrióta műsorában szólal meg Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

Stagnál a magyar építőipari piac, mégis elképesztő bejelentést tett Mapei vezetője

A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

Magyar Péter nem kér rendőri személyi védelmet
November óta vizsgálja a rendőrség, ki lehet az, aki megkörnyékezte a volt tiszás informatikust
