Szennyezett víz folyt a csapból a sürgősségin, tizenegyen fogyaszhattak belőle

Szennyező anyag, dietilén-glikol került a szombathelyi Markusovszky Kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába szerda délután az épület klímaberendezésének karbantartási munkálatai közben, ezért a vízszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A víz elszíneződését a kórházi személyzet észlelte, azonnal elzárták a vizet, és megkezdték a hiba elhárítását – írták.

Hangsúlyozták: minden beteget és kórházi dolgozót egyenként kikérdeztek, ennek során azt állapították meg, hogy 11 ember fogyaszthatott a szennyezett vízből.

Az érintettektől vért vettek toxikológiai vizsgálathoz, az eddigi eredmények negatívak.

Az intézmény palackozott vízzel gondoskodott a betegek ivóvízellátásáról és mosakodási lehetőségéről.

A kórház közleménye szerint az esetről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amelynek munkatársai csütörtök délelőtt mintát vettek az újratöltött vízhálózati rendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye vasárnapra várható.

A katasztrófavédelem feljelentése alapján a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására. A kórház a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul tájékoztatni fogja – írták a közleményben.