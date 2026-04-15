2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Egy szavazó az országgyûlési választáson a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Közvélemény-kutatók: a fiatalok magas részvétele lehetett a döntő

A Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választási eredmény egyik oka a Fidesz politikai vaksága volt, az, hogy elhitték a párthoz közel álló kutatóintézetek által közölt adatokat – hangzott el Republikon Intézet keddi konferenciáján, amelyen közvélemény- és társadalomkutatók értékelték a választások eredményét.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke azt mondta, meglepte a rendkívül magas részvétel, nem számított rá, hogy nyolcvan százalék körüli lesz a szavazók aránya. A fiatalok mintha újra hinnének abban, hogy van értelme részt venni a közéletben, van értelme politizálni, és a saját győzelmükként élték meg a Tisza Párt győzelmét – emelte ki. Kérdés, hogy a továbbiakban mit tud kezdeni ezzel Magyar Péter és a stábja – fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, ezen a választáson nem volt igaz az a korábbi alapvetés, hogy a vidék Magyarországa Orbán Viktoré.

Szabó Andrea társadalomtudós, a választói magatartás kutatója szerint a választás politikai és tudományos szinten is zajlott. Utóbbi a kutatók becsületéről is szólt, arról, hogy „a tudományosság le tudja-e győzni az áltudományt”.

Kiemelte a fiatalok magas részvételi hajlandóságát, akiket véleménye szerint a Fidesz Európai Unió-ellenes kampánya is feltüzelt. Ugyanis a fiataloknak kettős az identitása, egyszerre magyarok és európaiak, a Fidesz pedig rá akarta kényszeríteni őket a kettő közötti választásra – magyarázta.

A szendvicsgeneráció tagjai – akiknek gyermekeik vannak, de a szüleik is élnek még – egyszerre érezték, hogy baj van az iskolarendszerrel és az egészségüggyel, illetve a szüleik előtt álló lehetőségekkel is. Mindezt tetőzte az állami alkalmazottak forradalma is – hívta fel a figyelmet.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója azt mondta, hogy ők a legjobb tudásuk szerint kutattak. Azzal érvelt az általuk közölt eredmények mellett, hogy ők más módszertant használtak. Úgy kalkuláltak, hogy a 2,1 millió törzsszavazó mellé megérkeznek a határon túlról a Fideszre leadott voksok, és a kampány még alkalmas a bizonytalanok jelentős részének meggyőzésére, így jött ki a 3 milliós szám.

Erre Horn Gábor úgy reagált, hogy ez nem tudományos kutatás, hanem a jóslás kategóriája, Szabó Andrea pedig azt mondta, hogy a közvélemény-kutatásnak 70 éve adott a technológiája, vagyis nincs olyan, hogy más módszertan.

Somogyi Zoltán, a Political Capital társalapítója fontosnak nevezte, hogy az utolsó hetekben az állami alkalmazottak közül is mind többen mondták azt, hogy „köszönik, elég volt”. Rámutatott arra is: Orbán Viktor nagyobb vereséget szenvedett el, mint Gyurcsány Ferenc, mégsem mondta senki, hogy „mennie kell”.

Hangsúlyozta: a választók döntő részének az volt a választás tétje, hogy Európához tartozzon-e Magyarország. A választók kétharmada nyugatias társadalomban szeretne élni – fűzte hozzá. Úgy vélekedett: súlyos hatással volt a választás kimenetelére, hogy az utolsó hetekben már arról volt szó, orosz ügynök-e a miniszterelnök és a külügyminiszter.

A kispártokkal kapcsolatban az elemzők egyetértettek abban, hogy azok már nem tudnak megújulni, csak új pártokkal bővülhet a politikai paletta. Horn Gábor szerint a Mi Hazánk megmarad az általa képviselt szubkultúra mértékén. Szabó Andrea szerint a Kutyapárt azzal, hogy nem lépett vissza, minden erkölcsi tőkéjét elveszítette, és elvesztette humoros arcát is, ami egy viccpárt esetében végzetes. A DK pedig olyan vezetési válságba került, ahonnan nehéz az építkezés – tette hozzá.

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

Két párban dőlt el az elődöntőbe jutás kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon a Liverpool ellen kezdett 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelt a kezdő tizenegyben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német közszolgálati ZDF-nek adott keddi interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok az iráni háború miatt egyre kevesebb figyelmet fordít Ukrajnára. Hozzátette, hogy Berlin Washingtonnál is fontosabb stratégiai partnerévé vált Ukrajnának.

A Speedmarathon akcióban nemcsak gyorshajtókat szűrnek ki, más szabálysértésekre is figyelnek a rendőrök.

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

