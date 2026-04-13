Hováth Gyula vs. Horváth Gyula – vajon ki nyerte az időközit?

Némiképp fura helyzet állt elő Pusztaradványon, ahol az országgyűlési választás mellett időközi önkormányzati választásokat is tartottak. Három jelöltből ugyanis kettőt Horváth Gyulának hívnak, mindezt Gyula napján – számolt be róla az Index.

A a pusztaradványi polgármester-választás során Horváth Gyula bizonyult a legerősebbnek: 53,38 százalékkal (79 szavazat) nyert. Őt szorosan követte Márta Béla 43,92 százalékkal (65 szavazat), míg a harmadik jelölt, Horváth Gyula szintén függetlenként indult.

Nem Pusztaradvány volt azonban az egyetlen, ahol helyi választást is tartottak: Undon, ahol nem volt kérdés a polgármester személye: Szabó Márton az egyetlen jelöltként kapta meg a szavazók bizalmát.

Halásztelken Sziklai Tamás győzött 51,16 százalékkal (420 szavazat), míg Ágics József (Fidesz-KDNP) 43,48 százalékkal (357 szavazat) szerzett. A harmadik jelölt, Csipai András a Demokratikus Koalíció színeiben indult.

Kisvejkén Lakatos Andrea 47,64 százalékkal (101 szavazat) végzett az élen, míg Höfler-Varga Mónika 39,62 százalékkal (84 szavazat) kapott. A harmadik jelölt, Sebestyén Zoltán szintén függetlenként mérette meg magát.