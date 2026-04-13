Az új kormány dönteni fog az eurocsatlakozás céldátumáról – a nap hírei

Szerdára személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit a köztársasági elnök. Sulyok Tamás ezt közösségi oldalán tudatta. A parlamentbe a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót érinti. Magyar Péter a Tisza választási győzelme után sürgette a köztársasági elnököt, hogy bízza őt meg kormányalakítással, és követelte, hogy utána mondjon le.

Az új kormány dönteni fog az eurocsatlakozás céldátumáról – jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke Magyarország érdekének nevezte, hogy csatlakozzon az eurózónához, mert az stabilitást tud nyújtani. Elmondta: megnézik a költségvetés valós helyzetét, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait, tartanak egy gyors szakmai és társadalmi egyeztetést, utána döntenek a dátumról.

Tovább erősödik a forint, az euróval szemben 362 forint 50 filléren járt este, a dollár árfolyama 308,9-en állt. A Portfolio szerint az újabb erősödés akkor indult, amikor Magyar Péter arról beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy együttműködne az új kormány Varga Mihály jegybankelnökkel. A kedvezőtlen nemzetközi hírek ellenére a forint hétfő reggelre, több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben.

Reagált az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék arra, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel a vezetőiket. A HVG megkeresésére a számvevőszék azt írta: az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza. Az Alkotmánybíróság pedig úgy reagált, hogy a testület mindenkor a hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait. Magyar Péter tegnap esti győzelmi beszédében a jelenlegi kormány bábjainak nevezte, és távozásra szólította fel a számvevőszék és Alkotmánybíróság vezetője mellett a köztársasági elnököt, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és a Médiahatóság vezetőjét.

A bankszövetség kiszámíthatóságot és növekedést vár az új kormányzattól. A szervezet közleményében azt írta, a Tisza Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A stabil magyar bankszektor pedig elkötelezett és együttműködésre kész Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében.

Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi egyéni választókerületben – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A második helyezett Nagy Bálint, a Fidesz–KDNP jelöltje kérte a szavazatok újraszámlálását, a két jelölt közötti szavazatkülönbség 59.

A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmányi ülést tartanak. A közösségi oldalár feltöltött videóban közölte: az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magunkat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket.

A magyarországi országgyűlési választás lebonyolítása szakszerű volt, ugyanakkor a kampányra rányomta a bélyegét az egyenlő versenyfeltételek hiánya – közölte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelő missziójának vezetője. A jelentés szerint a választók valódi alternatívák közül választhattak, de nem voltak egyenlő feltételek, mivel a kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között.

Az Európai Bizottság a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új magyar kormánnyal azért, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjen el a magyar nép javára – jelentette ki az uniós testület elnöke. Ursula von der Leyen azt mondta: a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra, ami az alapvető szabadságjogok győzelmét jelenti.

Gratuláltak a Tisza Párt győzelméhez a német kancellár, a francia elnök, a brit, az olasz és a lengyel miniszterelnök, az Európai Néppárt és az Európai Bizottság elnöke, valamint a NATO főtitkára is. A brit miniszterelnök Magyarország és az európai demokrácia történelmi pillanatának nevezte a Tisza párt győzelmét. Kína is gratulált, a külügyminisztérium szóvivője azt mondta, nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-magyar kapcsolatok erősítésének. Dmitrij Peszkov orosz elnök sajtótitkára kijelentette: Moszkva arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok.

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arra figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ha az ország haditengerészetének megmaradt kisméretű gyorsmozgású hajói megközelítik a blokád vonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat.

Élesen bírálta XIV. Leó pápát az amerikai elnök, miután az egyházfő kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok külpolitikai lépéseivel és bevándorlási gyakorlatával kapcsolatban. Donald Trump közösségi oldalán gyengének nevezte a katolikus egyházfőt, kijelentve, hogy Leó csak azért lehet a Vatikánban, mert ő az amerikai elnök. XIV. Leó pápa úgy reagált: nem fél a Trump-kormányzattól és továbbra is fel fogja emelni a szavát a háború ellen.

Két hónappal meghosszabbították a Szőlő utcai ügyben érintett 4 ember letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság januárban rendelte el a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedésének meghosszabbítását.

A bíróság május 13-ig elrendelte a fővárosi, Váci úti baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítják. Április 10-én, késő este okozott halálos tömegbalesetet a Váci úti felüljárónál. A balesetben ketten meghaltak, miután 5 autó ütközött, az egyik pedig lerepült a felüljáróról. A bíróság közölte: a török származású gyanúsított büntetett előéletű, korábban többször felelősségre vonták, szintén közlekedési bűncselekmény miatt.