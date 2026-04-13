2026. április 13. hétfő Ida
European Union banknotes spread out
Nyitókép: Peter Dazeley/Getty Images

Jó erőben a forint

Infostart / MTI

Erősödött a forint a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfőn reggel hét órakor 367,58 forinton jegyezték a péntek esti 375,36 forint után, a dollár jegyzése 314,53 forintra csökkent 320,07 forintról, a svájci franké pedig 397,11 forintra ment le 405,75-ről. A forint így 2,1 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben és 1,7 százalékkal a dollár ellenében.

Hétfői jegyzésén a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az előző heti kezdésénél az euróval, 5,9 százalékkal erősebben a dollárral és 4,8 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 4,4 százalékkal, a dollárral és a svájci frankkal szemben pedig 3,9 százalékkal erősödött.

