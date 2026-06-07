BL-címvédés: vajon megcsinálja a Győr? – Sport a tévében

M4 Sport
9.15: Autósport, Forma-2, Monacói Nagydíj, futam
15.00: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, futam
17.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Stockholm
19.00: Labdarúgás, U17-es Eb, döntő
M4 Sport+
13.25: Kerékpár, Auvergne-Rhone-Alpes körverseny
17.00: Röplabda, Európa-liga, férfiak, Magyarország-Norvégia
Sport 1
8.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, mérkőzés a 3. helyért
11.15: Kézilabda, Ifjúsági Liga, döntő
14.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, mérkőzés a 3. helyért
17.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, döntő
Sport 2
14.00: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates
Eurosport 1
11.00 és 15.30: Tenisz, Roland Garros, női páros döntő, férfi egyes döntő
20.30: Lovassport, Global Champions Tour, díjugratás, Cannes
Eurosport 2
15.15: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 9. szakasz
18.30: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 4. nap, Ohio
Spíler 1
21.35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Horvátország-Szlovénia
Spíler 2
18.20: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Dánia-Ukrajna
20.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Görögország-Olaszország
Arena 4
10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, futam
12.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, futam
13.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, futam
21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, FireKeepers Casino 400, Michigan
Match 4
13.15 és 15.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring, 3. és 4. futam