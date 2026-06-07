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Nyitókép: imagean/Getty Images

BL-címvédés: vajon megcsinálja a Győr? – Sport a tévében

Infostart / MTI

Topkézilabda, vb-felkészülés, F1 Monacóban, Roland Garros-döntő. Komoly csábítás egy hamisítatlan nyári vasárnapon a képernyők elé.

M4 Sport

9.15: Autósport, Forma-2, Monacói Nagydíj, futam

15.00: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, futam

17.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Stockholm

19.00: Labdarúgás, U17-es Eb, döntő

M4 Sport+

13.25: Kerékpár, Auvergne-Rhone-Alpes körverseny

17.00: Röplabda, Európa-liga, férfiak, Magyarország-Norvégia

Sport 1

8.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, mérkőzés a 3. helyért

11.15: Kézilabda, Ifjúsági Liga, döntő

14.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, mérkőzés a 3. helyért

17.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, döntő

Sport 2

14.00: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates

Eurosport 1

11.00 és 15.30: Tenisz, Roland Garros, női páros döntő, férfi egyes döntő

20.30: Lovassport, Global Champions Tour, díjugratás, Cannes

Eurosport 2

15.15: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 9. szakasz

18.30: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 4. nap, Ohio

Spíler 1

21.35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Horvátország-Szlovénia

Spíler 2

18.20: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Dánia-Ukrajna

20.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Görögország-Olaszország

Arena 4

10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, futam

12.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, futam

13.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, futam

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, FireKeepers Casino 400, Michigan

Match 4

13.15 és 15.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring, 3. és 4. futam

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Kezdőlap    Sport    BL-címvédés: vajon megcsinálja a Győr? – Sport a tévében

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