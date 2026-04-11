2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Ijedt, kétségbeesett védekező nő fekete-fehér portréja.
Nyitókép: Getty Images

Rengeteget fog ülni a lányait sok éven át erőszakoló Fejér vármegyei férfi

Infostart

17 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki a saját és a nevelt lányait is sok éven át rendszeresen megerőszakolta.

A vádirat szerint a férfi az egyik nevelt lányát 10 éves korától 15 éves koráig, a másikat 6 éves korától 16 éves koráig rendszeresen szexuálisan bántalmazta. A vádlott az első házasságából származó lányát 12. életévének betöltését megelőzően szintén szexuálisan bántalmazta – közölte az ügyészség.

A bíróság a letartóztatásban lévő férfit többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt

17 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A törvényszék a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, illetőleg a szülői felügyeleti jogát az első házasságból származó gyermeke vonatkozásában megszüntette.

A főügyészség hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett

a 10 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények vonatkozásában.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani. Cikkünk frissül!
 

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtanak meg Rómában.
 

A Deutsche Lufthansa AG újabb sztrájkkal néz szembe. A pilótákat képviselő Vereinigung Cockpit szakszervezet kétnapos munkabeszüntetést hirdetett április 13-ra és 14-re. Az akció a személy- és áruszállító járatokat, valamint az Eurowings gépeit is érinti - írta meg a Bloomberg.

A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.

