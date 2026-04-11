Rengeteget fog ülni a lányait sok éven át erőszakoló Fejér vármegyei férfi

A vádirat szerint a férfi az egyik nevelt lányát 10 éves korától 15 éves koráig, a másikat 6 éves korától 16 éves koráig rendszeresen szexuálisan bántalmazta. A vádlott az első házasságából származó lányát 12. életévének betöltését megelőzően szintén szexuálisan bántalmazta – közölte az ügyészség.

A bíróság a letartóztatásban lévő férfit többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt

17 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A törvényszék a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, illetőleg a szülői felügyeleti jogát az első házasságból származó gyermeke vonatkozásában megszüntette.

A főügyészség hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett

a 10 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények vonatkozásában.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.