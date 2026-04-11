Európa második legmelegebb márciusa volt az idei

Rendkívül száraz volt a március, egyben hazánkban a nyolcadik legenyhébb márciusi hónapot mérték idén – mondta el Szentes Olivér, a HungaroMet éghajlatkutatási osztályának munkatársa az InfoRádióban.

Kiemelte, miközben emelkedik a levegő hőmérséklete, aközben a többlethő jelentős része a tengervizekben nyelődik el. A tengerfelszín hőmérsékletének és a légkör hőmérsékletének hosszú távú tendenciái szoros összefüggést mutatnak, a rekordlistákon is viszonylag közel helyezkednek el.

Magyarországon az 1991-2020-as átlaghoz képest márciusban 2,5 fokkal magasabban alakult a hőmérséklet, az országos átlag 8,3 fok volt. Európa időjárását pedig alapvetően anticiklon határozta meg, ez hazánkban is napos, száraz időt eredményezett. Az első három hétben Magyarország jelentős részén alig volt csapadék, a hónap utolsó hetében már viszonylag csapadékos időjárás uralkodott – tette hozzá Szentes Olivér. Mint elmondta, a tavaszi csapadék elmaradása ugyanakkor nem szerencsés többek között a mezőgazdaság számára sem.